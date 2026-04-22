Novak Djokovic stabilește un nou prag de neatins în tenisul mondial, depășindu-și marele rival, Roger Federer

Începând de luni, Novak Djokovic a ajuns la borna de 860 de săptămâni petrecute în Top 5, potrivit datelor ATP. Tenismenul sârb depășește astfel recordul anterior deținut alături de Roger Federer (859).

Al treilea în această ierarhiei se află Rafael Nadal, cu 837 de săpătămâni.

Clasamentele ATP sunt contabilizate oficial din august 1973.

Potrivit ierarhiei publicate luni, jucătorul de 38 de ani ocupă locul 4, cu 4.710 puncte. Djokovic deține recordul de maximum de puncte înregistrate în clasament, cu 16.950, în săptămâna din 6 iunie 2016.

Actualul lider al ierarhiei, Jannik Sinner, are 13.350 de puncte.

Aproape jumătate din timp, lider mondial

Performanța lui Djokovic este cu atât mai impresionantă cu cât 428 dintre cele 860 de săptămâni petrecute în Top 5 au fost pe locul 1 mondial: un record absolut în istoria tenisului masculin.

Distribuția săptămânilor în Top 5:

Locul 1: 428 săptămâni

Locul 2: 171

Locul 3: 165

Locul 4: 59

Locul 5: 37

Astfel, sârbul a fost: în Top 2 timp de 69,7% din carieră; în Top 3 timp de 88,8%; în Top 4 timp de 95,7%

Djokovic ar putea să mai doboară un alt record stabilit de Roger Federer, la săptămâni petrecute în Top 10.

Sârbul a ajuns la 939 de săptămâni petrecute în Top 10, fiind al doilea în ierarhia all-time, după Federer (968).

(sursa: Mediafax)