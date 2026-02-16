România, reprezentată la bob, schi alpin și sărituri cu schiurile, luni, la Jocurile Olimpice 2026

Primii care vor intra în concurs pentru România sunt sportivii de la bob masculin 2 persoane și de la schi alpin, slalom masculin.

Ambele întreceri au programate manșele întâi de la ora 11:00.

La schi alpin, Alexandru Ștefănescu reprezintă România la slalom masculin. Sportivul român, aflat la a doua participare la Jocurile Olimpice, are numărul de start 70.

Pe lista de start se regăsesc 96 de sportivi. Manșa a doua este programată de la ora 14:30.

La bob masculin 2 persoane, Mihai Tentea (pilot) și George Iordache reprezintă România.

Echipajul românesc este al 11-lea la start, din 26 de echipaje. Manșa a doua, dintre cele patru programate, urmează să aibă loc de la ora 12:57. Manșele finale sunt programate marți seară.

La sărituri cu schiurile, România este reprezentată în concursul masculin pe echipe, prin Alexandru Cacina și Mihnea Spulber.

Echipa României este prima la start în manșa întâi, programată de la ora 20:00. Primele 12 echipe, din cele 17 aflate la start, se vor califica în manșa a doua, programată de la ora 20:50. Cele mai bune opt echipe dintre cele din manșa a doua vor avansa în manșa finală, programată de la ora 21:31.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)