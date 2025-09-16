Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială și olimpică

„Îmi doresc din toată inima să devin campioană mondială și olimpică la sol, pentru că vreau să fiu ca mami. A fost aparatul ei și vreau să o depășesc”, a declarat gimnasta de 18 ani, potrivit CSM Constanța, clubul la care este legitimată.

„Este o bucurie foarte mare să fiu apreciată ca sportivă, pentru că depunem multă muncă. Este greu să stai zi de zi în sală și să ai două antrenamente pe zi. Dar, rezultatele vin și răsplătesc efortul”, a declarat Sabrina.

Sportiva a vorbit și despre planurile pentru următoarele competiții: „A fost un concurs foarte frumos, o experiență minunată. Mă bucur pentru această medalie muncită și îmi doresc să rămân sănătoasă. La următoarele competiții vreau să dau tot ce am mai bun la fiecare aparat, să ajung în finale și să obțin rezultate cât mai frumoase. Naționalele vin acum, apoi ne pregătim pentru Campionatul Mondial de la Jakarta”.

Sabrina Voinea și mama sa, Camelia Voinea, care o antrenează, au fost premiate marți de primarul Constanței, Vergil Chitac.

