„Vrem condiții!” David Popovici și-a încheiat aventura la Jocurile Olimpice de la Paris cu o medalie de aur la 200 m și un bronz la 100 m liber

„Nu sunt deloc dezamăgit de acest bronz”, a declarat David Popovici după locul 3 obținut la 100 m liber. A fost o cursă extrem de strânsă, el fiind la doar o sutime de secundă de locul 2, dar și la doar o sutime de secundă de locul 4.

„Acum pot vizita și eu Parisul”

După cursa de la sută, Popovici s-a relaxat. A terminat concursurile și acum urmează o vacanță. „Sunt mai liniștit, poate chiar un pic mai fericit decât după aur, pentru că acum mă pot relaxa. Mă voi relaxa complet. Chiar dacă am câștigat aurul, eram cu gândul că trebuie să mă odihnesc, să dorm foarte bine, pentru că urma să am încă o probă olimpică. Dar acum am terminat, pot vizita și eu Parisul. Sunt de atâtea zile aici și nu am văzut nimic, am stat doar baricadat în hotel, pe drumuri și aici. Mă gândesc de luni bune: «Oare ce voi face când voi termina?». Parisul m-a tratat foarte frumos și abia aștept să-l vizitez.”, a spus campionul nostru.

„Avem o grămadă de stadioane, dar bazine, arene...”

David a ținut apoi un discurs critic vizavi e condițiile de pregătire ale sportivilor români, care, chiar și în așa, continuă să facă performanțe. „Medaliile aș vrea să însemne mai multă atenție către sport. Nu doar către înot, dar fără sport nu prea avem cum să evoluăm așa mult. Sigur, avem destul de multe probleme la noi în țară, dar faptul că se investește prea puțin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi cel mai bun ambasador al țării. Oamenii care sunt la conducere știu treaba asta. Trebuie să punem cu adevărat presiune. În timpul iernii, când e frig la Lia Manoliu, se pune un balon în care dacă intri și stai mai mult de 3 minute te sufoci. Noi acolo ne antrenăm! Sunt promisiuni de ani de zile, cum e și cu Patinoarul, cum sunt alte bazine și arene în stadiul de proiect. Avem o grămadă de stadioane, dar bazine, arene, săli pentru tot felul de sporturi... mai greu. Mi-ar plăcea să avem mai mulți calificați la Jocurile Olimpice, în primul rând. Apoi semifinaliști, finaliști, campioni olimpici. Acum am venit 3 oameni calificați la înot. De ce să mint? Sunt cumva invidios pe delegațiile țărilor care au la fel sau mai puțini locuitori decât noi, dar au trimis aici o tonă de inși. Mi-ar plăcea și mie, ne-ar plăcea tuturor. De ce să nu avem mai mulți olimpici?”, a fost revolta lui David Popovici vizavi de infrastructura pentru sport din România.

Canotajul: aur și argint

Nici canotajul nu a avut cele mai bune condiții de pregătire, ne aducem aminte de momentele în care pe lacul Snagov ambarcațiunile sportivilor erau răsturnate de șalupele localnicilor. Totuși, Elisabeta Lipă a reușit resuscitarea acestui sport după câțiva ani în care canotajul nostru ajunsese în anonimat și a găsit condiții bune de pregătire: cea mai mare partea a anului se antrenează în Italia! Așa a apărut echipajul Andrei Cornea și Marian Enache, campioni olimpici la dublu vâsle. Argint au obținut campioanele olimpice de la Tokyo, Ancuţa Bodnar și Simona Radiș, însă, deși erau considerate favorite, cursa a fost deosebit de grea. „Să fim fair-play, adversarele noastre au fost mai puternice”, a declarat Simona Radiș.

Ar trebui investit mai mult în sport și investit cu cap. Nu doar să vorbim despre asta, chiar să facem ceva. Eu îmi voi îndeplini partea. Nu știu acum ce înseamnă asta, dar voi avea tot timpul să mă gândesc. Asta este o misiune mult mai importantă pentru mine și tot sportul decât să înot 4 lungimi de bazin, să bag mâna în față și să iau aurul. OK, impresionant, tare, ne-am distrat, bucurat, dar nu despre asta este vorba la sfârșitul zilei, ci despre a face o diferență, iar eu voi face tot posibilul pentru asta. David Popovici, campion olimpic

Avem Tir cu arcul!

Sportiva noastră la Tir cu arcul, Mădălina Amăistroaie, a obținut calificarea în optimile de finală. Sportiva din Pașcani, considerată a 47-a favorită, le-a învins pe israelianca Mikaella Moshe (favorită 18), și pe italianca Chiara Rebagliati (numărul 9 mondial). Optimile de finală se vor desfășura pe 3 august, însă Mădălina a impresionat cu calmul și siguranța cu care concurat. Mai mult, a avut câteva lansări ale săgeții perfecte, fix în centrul țintei, ceea ce a entuziasmat publicul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹