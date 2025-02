Transylvania Open: Ana Bogdan a fost învinsă de italianca Elisabetta Cocciaretto, scor 6-3, 6-0

„Cred că e prima oară în toata cariera mea când joc în fața publicului de acasă, cu sala plină, și iau așa o bătaie. Am încercat cât am putut să găsesc soluții, să stau în joc, să variez jocul. Ea tot timpul a venit cu un răspuns. Iar la un moment dat nu am mai știut ce să fac. Am mai jucat cu ea la Roland Garros. Chiar asta îmi spunea după meci: la Roland Garros tu m-ai bătut așa. Astăzi a fost mai bună”, a declarat Ana Bogdan.

Liderul mondial la dublu, Katerina Siniakova (CZE), și-a demonstrat din nou reziliența. După un început ezitant, cu un prim set pierdut în fața americancei Caroline Dolehide, Siniakova a revenit spectaculos, impunându-se cu 2-6, 6-1, 6-4. Astfel, cehoaica și-a asigurat prezența în sferturi.

Alt meci intens a fost cel dintre favorita numărul 1 a turneului, Anastasia Potapova și Viktorija Golubic (SUI). Anastasia a câștigat cu scorul de 6-4, 7-5, iar cu această victorie, ea și-a consolidat statutul de favorită principală a turneului.

Lucia Bronzetti (ITA) a continuat să impresioneze cu jocul său solid. Italianca a trecut fără emoții de favorita numărul 3, Peyton Stearns (USA), încheind partida cu un scor categoric de 6-2, 7-6(1). Una dintre cele mai frumoase povești ale zilei a fost scrisă de Ella Seidel (GER), tânăra de doar 19 ani venită din calificări care ieri a eliminat-o din competiție pe Jaqueline Cristian. Acum, în turul doi, a învins-o pe Anna Blinkova, câștigătoarea trofeului Transylvania Open în 2022.

Ziua de joi a turneului din Cluj a adus și meciuri electrizante la proba de dublu, în sferturile de finală.

Emily Appleton (GBR) și Qianhui Tang (CHN) au reușit să treacă de perechea Maja Chwalinska (POL) - Anastasia Detiuc (CZE) într-un meci strâns, adjudecat în super tie-break, scor 6(3)-7, 6-3, 10-8. Într-un alt meci intens, perechea formată din Katarzyna Piter (POL) și Aliaksandra Sasnovich a dominat partida împotriva britanicei Madeleine Brooks și olandezei Isabelle Haverlag, câștigând cu un clar 6-3, 6-2. Ultimul sfert de finală a adus o confruntare echilibrată între Magali Kempen (BEL) și Anna Siskova (CZE) și echipa Yana Sizikova / Fanny Stollar (HUN): 6-2, 1-6, 10-6, demonstrând o rezistență psihică impresionantă.

Vineri, turneul Transylvania Open WTA 250 continuă cu sferturile de finală la simplu. La dublu va aveam loc o semifinală și un meci din sferturi purtat între româncele Irina Begu și Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian și Angelica Moratelli, care va începe în sesiunea de seară, nu înainte de ora 5:00 PM.

Programul de vineri:

Terenul central:

[4] A. Kalinina (UKR) vs [LL] A. Sasnovich

[5] K. Siniakova (CZE) vs V. Tomova (BUL)

NB 6:00 PM [1] A. Potapova vs A. Blinkova OR [Q] E. Seidel (GER)

[7] E. Cocciaretto (ITA) vs L. Bronzetti (ITA)

Teren 2:

[4] E. Appleton (GBR) / Q. Tang (CHN) vs M. Kempen (BEL) / A. Siskova (CZE)

NB 5:00 PM J. Cristian (ROU) / A. Moratelli (ITA) vs I. Begu (ROU) / S. Cirstea (ROU).

Cea de-a cincea ediție a Transylvania Open WTA 250 are loc în 1-9 februarie.

(sursa: Mediafax)