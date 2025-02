Ana Bogdan, singura româncă rămasă în competiția de simplu la Transylvania Open, joacă astăzi

Partida este ultima a zilei de pe Terenul Central din BT Arena din Cluj-Napoca.

Iată programul meciurilor de joi:

Terenul Central - start 11:00 AM

[5] K. Siniakova (CZE) vs C. Dolehide (USA)

[1] A. Potapova vs V. Golubic (SUI)

NB 3:30 PM A. Blinkova vs [Q] E. Seidel (GER)

NB 6:00 PM L. Bronzetti (ITA) vs [3] P. Stearns (USA)

[7] E. Cocciaretto (ITA) vs [WC] A. Bogdan (ROU)

Teren 2 - start 11:00 AM

M. Chwalinska (POL) / A. Detiuc (CZE) vs [4] E. Appleton (GBR) / Q. Tang (CHN)

NB 1:00 PM K. Piter (POL) / A. Sasnovich vs M. Brooks (GBR) / I. Haverlag (NED)

M. Kempen (BEL) / A. Siskova (CZE) vs [2] Y. Sizikova / F. Stollar (HUN).

Miercuri, Katerina Siniakova, actualul număr 1 mondial la dublu și locul 54 în clasamentul de simplu, a avut o confruntare dificilă împotriva britanicei Francesca Jones. Într-un meci intens, ce a durat peste două ore, Siniakova s-a impus în trei seturi: 6-5, 5-7, 6-4.

Jaqueline Cristian, una dintre favoritele publicului român, a întâlnit-o pe tânăra Ella Seidel, în vârstă de doar 19 ani. Nemțoaica a adoptat un stil de joc agresiv, iar Jaqueline, vizibil afectată de o răceală puternică, nu a reușit să țină pasul. Cu toate acestea, jucătoarea româncă rămâne în competiție, la dublu.

„Evident nu sunt bine. Am încercat să mă refac. Sunt pe antibiotic de vreo trei zile, deși știu că mă înmoaie. Zilele astea nu am putut să mă antrenez, am încercat să joc cât mai târziu posibil, dar nu am fost aptă. Sunt foarte congestionată, răcită. Căutam aer pe teren, efectiv nu intra aerul în plămâni, dar am încercat, fiindcă nu aveam cum să vin la Cluj și să mă retrag, nu m-a lăsat sufletul. Nefiind la capacitate de 100%, nu erau prea multe lucruri pe care puteam să le fac. Ella are un stil de meci destul de agresiv, trebuie să stai cu ea acolo, să încerci să o scoți din ritmul ei, să ții raliuri lungi, iar eu după fiecare raliu gâfâiam și căutam aer. Eu credeam inițial că jucăm joi la dublu, dar nu, deci asta e mai bine pentru mine. Sper ca mâine să mă refac, să fiu mai ok pentru vineri și vineri să pot să fiu într-o formă fizică mai bună”, a declarat Jaqueline Cristian.

La meciurile din turul doi, ucraineanca Anhelina Kalinina, favorita numărul 4 a turneului, și-a asigurat un loc în sferturile de finală după o victorie în fața olandezei Suzan Lamens. Printre celelalte jucătoare calificate în sferturi se numără Aliaksandra Sasnovich și Viktoriya Tomova, care a avut o victorie spectaculoasă împotriva Olgăi Danilovic, scor 7-5, 7-5.

La dublu, echipele Madeleine Brooks și Isabelle Haverlag, Magali Kempen și Anna Siskova, precum și Yana Sizikova și Fanny Stollar au obținut calificarea în sferturile de finală.

(sursa: Mediafax)