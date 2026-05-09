Bronz MONDIAL pentru echipa feminină de tenis de masă a României

Lotul format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia a urcat pe podiumul mondial după un parcurs remarcabil în competiția desfășurată la OVO Arena Wembley.

Medalia obținută la Londra are o semnificație specială pentru tenisul de masă românesc, venind chiar în anul centenarului Federației Române de Tenis de Masă. Este prima medalie mondială cucerită de echipa feminină după 26 de ani, de la bronzul obținut în 2000, la Kuala Lumpur.

În semifinalele competiției, România a întâlnit redutabila echipă a Chinei, campioana mondială en titre și cea mai titrată națiune din istoria competiției, cu 23 de trofee mondiale.

Tricolorele au cedat duelul cu scorul de 3-0, însă au oferit momente spectaculoase în fața unora dintre cele mai bune sportive ale lumii. Elizabeta Samara a fost învinsă de liderul mondial Sun Yingsha, în timp ce Bernadette Szocs a avut două seturi extrem de echilibrate cu Wang Manyu. În ultimul meci al întâlnirii, Andreea Dragoman a luptat de la egal la egal cu Kuai Man, însă China și-a adjudecat calificarea în finală.

Până la semifinala cu China, România a avut un traseu impresionant la Campionatul Mondial. În faza grupelor, tricolorele au învins Coreea de Sud cu 3-2 și Taipei cu 3-1, fiind învinse doar de China. Pe tabloul principal, echipa României a eliminat Olanda cu 3-0, Egipt cu 3-2 și Franța cu 3-1.

Performanța de la Londra consolidează poziția României în istoria tenisului de masă mondial. Echipa feminină tricoloră rămâne pe locul al treilea în clasamentul all-time al medaliilor mondiale pe echipe, după China și Japonia.

Palmaresul României la Campionatele Mondiale include acum cinci medalii de aur, patru de argint și cinci de bronz.

Din stafful tehnic care a contribuit la succesul istoric au făcut parte antrenorul coordonator Andrei Filimon, antrenorul federal Viorel Filimon și antrenorii secunzi Ionuț Seni, Adrian Crișan, Mădălin Ionașcu și Anamaria Sebe, alături de echipa medicală și de pregătire fizică.

