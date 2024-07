Alcaraz controlează jocul cu Medvedev și e din nou în finala de la Wimbledon

Alcaraz și-a păstrat calmul după ce a avut dificultăți în a-și găsi cel mai bun nivel în setul de deschidere și și-a ridicat nivelul de joc, în special pe serviciu, pentru a triumfa în două ore și 55 de minute pe Centre Court.

„Sunt foarte fericit de performanța mea de astăzi", a spus Alcaraz în interviul său de pe teren, citat de site-ul oficial ATP. „Am început foarte nervos. El a dominat meciul, jucând un tenis grozav cu serviciul și jocul său de retur.

„A fost dificil pentru mine, dar am încercat să trec peste nervi la începutul setului al doilea. Mi-a fost de mare ajutor să conduc cu 3-1, iar după aceea am putut să-mi joc propriul joc și să mă bucur puțin mai mult de meci. Am încercat să lovesc lovituri bune, m-am mișcat bine, așa că, în general, cred că am jucat un meci destul de bun."

Alcaraz, care l-a învins pe Medvedev și în semifinalele de la Wimbledon anul trecut, ar putea reedita sub forma unei revanșe finala din 2023 împotriva lui Novak Djokovic. Sârbul îl înfruntă pe Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 25, în cealaltă semifinală de vineri, în timp ce își continuă încercarea de a egala recordul de opt titluri la Wimbledon la simplu masculin, deținut de Roger Federer.

