Comitetul Paralimpic Internațional ridică suspendările Rusiei și Belarusului

Adunarea generală IPC de la Seul a votat împotriva suspendării totale a Rusiei cu 111 - 55, iar apoi împotriva suspendării parțiale cu 91 - 77.

Votul împotriva suspendării totale a Belarusului a fost 119 - 48, iar cel împotriva suspendării parțiale 103 - 63.

Cele două țări au fost excluse de la evenimentele sportive internaționale după invazia rusă în Ucraina, din 24 februarie 2022.

Prin urmare, Rusia și Belarus își recâștigă „drepturile și privilegiile depline de membri”, conform declarației oficiale a PC, transmisă de AP.

Comitetul Paralimpic Rus a salutat „decizia echitabilă” și a numit-o „o contribuție importantă la dezvoltarea mișcării paralimpice internaționale”.

IPC susține că „drepturile sportivilor trebuie protejate, fără discriminare pe bază de naționalitate și afiliere politică”.

Posibile implicații

Decizia dă naștere însă la posibilitatea unui conflict cu organismele de conducere ale sporturilor individuale, înaintea Jocurilor Paralimpice din 6-15 martie 2026.

În Ucraina, legea interzice delegarea echipelor naționale la competiții unde sunt reprezentate „țări agresoare” fără respectarea principiilor neutralității.

Pentru Jocurile Olimpice de iarnă, din februarie 2026, rușii vor concura ca sportivi neutri, individual, după sistemul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.