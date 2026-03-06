America Latină nu mai e ieftină. Dar rămâne irezistibilă

Cei care au călătorit prin această parte a lumii acum zece sau cincisprezece ani își amintesc probabil că puteai mânca excelent cu câțiva dolari și dormi într-un hotel bun fără să-ți golești portofelul. Astăzi lucrurile s-au mai schimbat. America Latină a descoperit turismul global, iar turismul global a descoperit America Latină.

Turismul care a schimbat prețurile

În Costa Rica, de exemplu, o cafea într-o zonă turistică poate ajunge la 4–5 dolari. Pentru un european pare acceptabil. Pentru localnici este însă mult. În restaurantele frecventate de turiști, un prânz simplu sare ușor de 20 de dolari.

Același fenomen îl întâlnești și în Panama sau Belize. Hotelurile mici, familiale, care acum zece ani cereau 40–50 de dolari pe noapte, au ajuns astăzi la 120 sau chiar 150 în sezonul turistic.

Explicația este simplă: cererea. Turiștii americani, canadieni și europeni au început să descopere masiv aceste destinații. Iar odată cu ei au venit și marile lanțuri hoteliere, investițiile și, inevitabil, scumpirile.

Două lumi paralele

Interesant este că în multe orașe latino-americane trăiesc, de fapt, două lumi paralele.

Una este lumea turiștilor. Restaurante elegante, cocktailuri la apus, hoteluri boutique și excursii organizate prin junglă sau la vulcani.

Cealaltă este lumea localnicilor. Piețe aglomerate, autobuze vechi, mâncare gătită simplu și multă muncă pentru salarii care de multe ori nu depășesc 500–600 de dolari pe lună.

În piețele locale, unde turiștii ajung mai rar, descoperi încă adevărata economie a locului. O farfurie de orez cu fasole, pui și salată poate costa doar 4–5 dolari. Și, paradoxal, de multe ori este mai gustoasă decât meniurile sofisticate din zonele turistice.

Viața socială: optimismul latino

În ciuda acestor schimbări economice, latino-americanii au păstrat ceva ce Europa pare să fi pierdut în ultimii ani: bucuria simplă de a trăi.

Seara, parcurile și piețele centrale se umplu de familii, copii și muzică. Oamenii stau pe bănci, discută, râd, dansează. Viața socială se mută în spațiul public, nu în spatele ecranelor.

În San José, capitala Costa Ricăi, sau în Panama City, nu este neobișnuit să vezi grupuri de tineri cântând la chitară în parc până târziu în noapte. Nimeni nu pare grăbit. Nimeni nu pare disperat de știri sau de inflație.

Poate pentru că aici oamenii au învățat de mult că economia vine și pleacă, dar viața merge mai departe.

Lecția discretă a Americii Latine

Pentru românii care ajung aici, America Latină oferă o lecție interesantă. Nu mai este paradisul ieftin de altădată, dar nici nu a devenit o destinație rigidă, calculată la fiecare cent.

Este încă o lume în care cafeaua se bea încet, conversațiile durează ore întregi, iar apusul soarelui este un eveniment social. Și poate tocmai de aceea, chiar și cu prețuri mai mari, tot mai mulți turiști continuă să vină aici. Pentru că uneori oamenii nu caută doar vacanțe ieftine. Caută locuri unde viața pare, măcar pentru câteva zile, mai simplă.

Noi ne revedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹