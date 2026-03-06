Motoarele se reaprind de Ziua Femeii. F1 se îndulcește

Pentru fani, asta înseamnă din nou weekenduri cu strategii de pit stop, dueluri la limită și discuții aprinse despre cine a ales pneurile greșite. Noul sezon vine și cu schimbări importante.

Grila se extinde la 11 echipe, odată cu intrarea Audi și Cadillac, iar Formula 1 intră într-o nouă eră tehnică: monoposturi redesenate, motoare mult mai electrificate și combustibili 100% sustenabili. Calendarul ajunge la 24 de curse, iar printre noutăți se numără și un circuit stradal nou la Madrid. În tot acest haos organizat, Formula 1 rămâne fidelă unui principiu simplu: chiar și în cea mai rapidă competiție din lume există momente în care trebuie să oprești câteva secunde pentru a reveni mai puternic.

Exact pe această idee se bazează și parteneriatul global dintre KitKat și Formula 1, adus anul acesta și în România. Conceptul e familiar fanilor: pilotul intră în pit stop, echipa schimbă pneurile într-o clipă, iar mașina revine pe circuit gata de atac. În viața de zi cu zi, „pit stop-ul” poate fi ceva mai simplu - o pauză scurtă într-o zi aglomerată, cu ceva dulce la îndemână.