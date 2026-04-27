CSM București, duel de foc cu Metz în Final Four-ul Ligii Campionilor! „Tigroaicele” revin în elită după 8 ani

CSM București, adversar puternic în Final Four! Duel decisiv cu Metz pentru finala Ligii Campionilor
CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, după o calificare spectaculoasă în fața echipei Esbjerg. Campioana României va înfrunta Metz într-un duel decisiv pentru accederea în marea finală de la Budapesta.
CSM București continuă parcursul impresionant din Liga Campionilor la handbal feminin și revine, după o pauză de opt ani, în Final Four-ul competiției. „Tigroaicele”, pregătite de Bojana Popovic, au obținut calificarea în urma unei duble memorabile împotriva formației daneze Esbjerg.
În urma tragerii la sorți desfășurate luni, echipa din Capitală a aflat că va întâlni Metz în semifinalele competiției. Partida se anunță extrem de dificilă, având în vedere că CSM București nu a mai reușit să învingă formația franceză din anul 2020.
Turneul Final Four va avea loc pe 6 și 7 iunie, în impresionanta MVM Dome din Budapesta. Celelalte echipe calificate sunt Győr și Brest, două forțe tradiționale ale handbalului european.
Semifinalele sunt programate pe 6 iunie, de la orele 16:00 și 19:00, iar finalele – mică și mare – se vor disputa în ziua următoare, la aceleași ore.
Performanța clubului bucureștean nu se oprește aici. CSM București este prezentă și în semifinalele Ligii Campionilor la junioare, unde va da piept cu formația maghiară Győr.
Bilanțul duelurilor directe dintre CSM București și Metz
- 12 ianuarie 2025: Metz – CSM București 27-24
- 20 octombrie 2024: CSM București – Metz 31-32
- 4 mai 2024: Metz – CSM București 29-23
- 28 aprilie 2024: CSM București – Metz 24-27
- 13 februarie 2021: Metz – CSM Bucureștic 25-22
- 13 septembrie 2020: CSM București – Metz 31-26
- 1 martie 2020: Metz – CSM București 28-26
- 2 februarie 2020: CSM București – Metz 32-27
- 13 aprilie 2019: Metz – CSM București 23-22
- 5 aprilie 2019: CSM București – Metz 26-31
- 15 aprilie 2018: Metz – CSM București 27-20
- 6 aprilie 2018: CSM București – Metz 34-21