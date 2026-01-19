Transfer spectaculos la CSM București! Cine este Tyra Axnér, noua „tigroaică”

CSM București dă lovitura pe piața transferurilor: Tyra Axnér vine în Capitală din sezonul viitor

CSM București a oficializat transferul interului stânga suedez Tyra Axnér, una dintre cele mai promițătoare handbaliste ale noii generații europene. Mutarea va intra în vigoare din sezonul competițional următor și confirmă strategia clubului de a construi o echipă competitivă pe termen lung, capabilă să lupte pentru trofee pe toate fronturile.

Tyra Axnér, un nume important al handbalului european, ajunge la CSM București

Născută la 18 martie 2002, Tyra Axnér este o handbalistă suedeză de origine germană, care evoluează în prezent pentru Metz Handball. Interul stânga s-a impus deja ca piesă de bază în naționala Suediei, impresionând prin explozie, viteză, inteligență tactică și maturitate în luarea deciziilor, în ciuda vârstei fragede.

Versatilitatea în joc, disciplina defensivă și eficiența pe faza ofensivă o transformă pe Tyra Axnér într-un transfer de impact pentru „tigroaice”, capabil să aducă un plus semnificativ atât în apărare, cât și în atac.

Experiență internațională și performanțe la cel mai înalt nivel

Tyra Axnér a participat la Jocurile Olimpice de vară de la Paris alături de naționala Suediei, competiție încheiată pe locul 4, confirmând la nivel de senioare potențialul remarcat încă din perioada juvenilă. În 2019, handbalista a fost nominalizată în echipa turneului final al Campionatului European de Tineret, un prim semnal al carierei sale ascendente.

Declarația Tyrei Axnér, la semnarea contractului cu CSM București

„ Sunt entuziasmată că următorul pas din cariera mea va fi alături de CSM, club cu istorie și cu o sală de joc extraordinară. Sunt recunoscătoare că voi lua parte la scrierea istoriei în viitor. CSM București este unul dintre cele mai mari cluburi din handbalul feminin care a și avut înaintea mea jucătoare suedeze pe care, când eram copil, le admiram atunci când reprezentau CSM. Sunt nerăbdătoare să muncesc din greu și să cunosc toți oamenii care fac parte din club. Aștept cu interes să lucrez cu Bojana Popovic, care a fost una dintre cele mai bune, și sunt sigură că voi învăța și mă voi dezvolta alături de ea. De asemenea, sunt foarte entuziasmată să îi cunosc pe fani, să joc în fața lor și să trăiesc atmosfera incredibilă din arena!”

CSM București mizează pe viitor: contract pe doi ani pentru Axnér

Prin aducerea Tyrei Axnér, CSM București își consolidează lotul cu o jucătoare de doar 23 de ani, deja experimentată la nivel internațional, cu prezențe constante atât în competițiile de club, cât și în turneele finale ale echipelor naționale.

Mesajul conducerii CSM București