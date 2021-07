David Popovici, al treilea aur la Campionatele Europene de înot pentru juniori

FB FRNPM

Românul David Popovici a câștigat duminică și proba de 50 de metri liber. Popovici, în vârstă de 16 ani, a cucerit 4 medalii în această săptămână, dintre care 3 de aur, și a doborât recordurile de viteză în probele de 100 și de 200 de metri liber.

„David Popovici, al treilea aur la Roma!

Roma, Cetatea Eternă, are un nou împărat! Are doar 16 ani, a cucerit aurul la 50 m, 100 m și 200 m liber la Campionatele Europene de înot pentru juniori, a stabilit trei recorduri mondiale de juniori (de două ori la 100 m și o dată la 200 m), are cel mai bun timp la 100 m în 2021 și este gata să impresioneze și la Jocurile Olimpice. Numele său: DAVID POPOVICI!” a anunțat Federatia Română de Natație și Pentatlon Modern.