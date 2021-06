Eduard Novac a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Federației Române de Ciclism

Ministrul Tineretului și Sportului a anunțat că a convocat AGA Extraordinară a Federației Române de Ciclism. Aceasta este o măsură la care se apelează în premieră, în virtutea prerogativelor legale conferite de Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

Această lege prevede că în situații deosebite de încălcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Ministerul Tineretului și Sportului poate dispune convocarea Adunării Generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică.

„După o lungă perioadă de incertitudine și disfuncționalitate, există acum șansa de a debloca activitatea acestei federații, pentru a reintra în legalitate și normalitate. Ciclismul trebuie să meargă mai departe, alături de toate celelalte sporturi pe care MTS își dorește să le dezvolte.”, se precizează în comunicatul MTS.



Situația intervine în condițiile în care alegerile de la FRC au fost anulate, desemnarea noii conduceri a forului sportiv fiind considerată nestatutară.

Novak anunţase în 19 martie că instituţia pe care o conduce a suspendat hotărârea Adunării Generale de Alegeri a Federaţiei Române de Ciclism, în cadrul căreia fusese ales preşedinte Alexandru Ciocan, întrucât componenţa AG convocată nu a fost validată de instanţă.

"Consider că este necesar să explic în detaliu modul în care privesc situaţia Federaţiei Române de Ciclism, cu atât mai mult cu cât am fost preşedintele acesteia vreme de aproape 8 ani. Astăzi, 19 martie, MTS a emis decizia de suspendare a hotărârii AG de Alegeri a FR Ciclism din data de 13 martie. Motivul îl reprezintă componenţa Adunării Generale, ultima înregistrată şi validată în instanţă fiind cea din 10 februarie 2017, care apare şi în Registrul Special Federaţii. Adunarea Generală din 13 martie a fost convocată cu o altă componenţă, respectiv cea rezultată în urma Adunării Generale din 2019, nevalidată de instanţă. Există prevederi legale care dau dreptate ambelor abordări, dar, aşa cum am solicitat şi celorlalte federaţii sportive naţionale, toate federaţiile sportive trebuie să intre în deplină legalitate şi conformitate cu legea sportului", a detaliat Novak, în urmă cu aproape două luni.

(sursa: Mediafax)