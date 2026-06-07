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Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu de la Monaco și îl învinge pe Lewis Hamilton

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   21:00
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Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu de la Monaco și îl învinge pe Lewis Hamilton
Hepta/La doar 19 ani, Antonelli îl bate pe Hamilton și cucerește Monaco

Kimi Antonelli a obținut, duminică, o victorie categorică în Marele Premiu de la Monaco. El l-a învins pe Lewis Hamilton, după un final marcat de două intervenții ale mașinii de siguranță și un steag roșu.

„Mă ajungi din urmă”, i-a spus Lewis Hamilton, care deține cele mai multe victorii din istorie, 105, lui Antonelli după ce italianul de 19 ani l-a învins duminică la Monaco, potrivit AP.

Antonelli l-a înlocuit pe Hamilton la Mercedes anul trecut și a câștigat prima sa cursă abia în martie. Acum are cinci victorii consecutive și un avans considerabil de 66 de puncte față de Hamilton.

Antonelli a spus că a trebuit să-și recâștige concentrarea, dar a rămas calm când cursa a fost oprită și a părut pentru scurt timp că va fi abandonată.

Antonelli era pe cale să câștige cu 10 tururi înainte de final, când cursa a fost întreruptă cu steag roșu după ce porțiuni de asfalt s-au desprins și două mașini s-au ciocnit.

După un timp, oficialii au anunțat că cursa va fi reluată. Antonelli a preluat din nou controlul și a devenit cel mai tânăr câștigător de F1 din Monaco.

„Vă mulțumesc foarte mult, băieți, mașina a fost o bestie astăzi”, le-a spus el colegilor din echipa Mercedes.

Hamilton a terminat al doilea, iar Isack Hadjar a urcat pe podium pe locul al treilea pentru Red Bull.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: formula 1 Kimi Antonelli
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