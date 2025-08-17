Modificări istorice în competițiile de veliere: femei în echipaj și alimentare cu baterii

Noile reguli pentru regata de navigație a Cupei Americii au fost anunțate marți și au fost descrise drept „cea mai îndrăzneață schimbare din 174 de ani de competiție”, potrivit AP. Concursul la care se vor aplica pentru prima dată regulile va fi la Napoli, Italia, în iulie 2027. Echipajele vor fi formate din cinci membri printre care va fi cel puțin o femeie. Conform noilor criterii, cel puțin doi membri ai fiecărui echipaj, inclusiv o femeie, trebuie să fie cetățeni ai țării de origine a echipei.

Fiecare ambarcațiune va avea și un al șaselea membru „invitat”. Acesta va putea fi o celebritate, un influencer, un reprezentant media sau un sponsor.

Noile reguli mai stabilesc că evenimentul Cupa Americii se va disputa din doi în doi ani și toate echipele participante vor avea responsabilitate egală pentru organizarea competiției, ceea ce include și controlul drepturilor media și comerciale.

De asemenea, majoritatea funcțiilor ambarcațiunilor vor fi alimentate de baterii și a fost impus un plafon de 75 de milioane de euro privitor la cheltuielile fiecărei echipe.

Prima etapă a cursei Cupa America a avut loc în anul 1851.

(sursa: Mediafax)