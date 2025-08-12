Mondo Duplantis, nou record mondial la săritura cu prăjina

O firmă din Austria caută personal cu 5.000 de euro pe lună, dar nimeni nu vrea să se angajeze: Nici studii nu cerem
Campionul olimpic și mondial a adăugat un centimetru la recordul anterior, pe care l-a stabilit în iunie la o competiție Diamond League în fața fanilor din Stockholm.
Este al 13-lea record mondial la săritura cu prăjina pentru suedezul de 25 de ani și al treilea din acest an.
Duplantis, născut în Louisiana, concurează pentru Suedia, țara natală a mamei sale.
