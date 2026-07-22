România atacă US Open cu patru jucătoare intrate direct pe tabloul principal

Patru jucătoare din România au fost acceptate direct pe tabloul principal de simplu al US Open 2026, potrivit listelor de înscriere publicate miercuri de Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA).

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA, este cea mai bine clasată reprezentantă a României. Ea este urmată de Jaqueline Cristian (41 WTA), Elena-Gabriela Ruse (73 WTA) și Irina-Camelia Begu, care va participa pe baza clasamentului protejat, rezervat jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din circuit din cauza accidentărilor.

Turneul se va desfășura în perioada 23 august – 13 septembrie, iar meciurile de pe tablourile principale de simplu vor începe pe 30 august. Listele de înscriere au fost întocmite pe baza clasamentelor ATP și WTA din 20 iulie. Ultima jucătoare acceptată direct pe tabloul principal este Anastasia Zakharova, clasată pe locul 102 mondial, în timp ce la masculin ultimul admis direct este Filip Misolic, care a intrat pe baza clasamentului protejat.

La feminin, Aryna Sabalenka, lider mondial, va încerca să cucerească al treilea titlu consecutiv la US Open, performanță reușită ultima dată de Serena Williams în perioada 2012-2014. Printre principalele favorite se mai numără Elena Rîbakina, campioana din acest an de la Australian Open, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andreeva și Iga Swiatek.

La masculin, liderul mondial Jannik Sinner va încerca să recucerească trofeul pierdut anul trecut în fața lui Carlos Alcaraz, după ce italianul l-a învins recent pe Alexander Zverev în finala de la Wimbledon și a cucerit al cincilea său titlu de Mare Șlem. Alcaraz, care a ratat ultimele două turnee majore din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, figurează pe lista participanților și speră să revină în circuit în timpul sezonului nord-american pe hard.

Statele Unite ale Americii au cea mai numeroasă delegație, cu 28 de jucători acceptați direct pe tablourile principale, câte 14 la feminin și masculin.

Cele 128 de locuri de pe fiecare tablou principal vor fi completate cu jucători invitați de organizatori (wild card-uri) și cu sportivii care vor obține calificarea în urma turneelor preliminare programate în săptămâna premergătoare debutului tablourilor principale.

(sursa: Mediafax)