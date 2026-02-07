x close
Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu vor juca finala turneului Transylvania Open (WTA)

de Redacția Jurnalul    |    07 Feb 2026   •   09:40
Sursa foto: colaj Hepta/Cele două finaliste şi-au asigurat câte 22.125 de dolari şi 163 de puncte WTA

Finala turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, se va juca între românca Sorana Cîrstea şi britanica Emma Răducanu.

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a reuşit o victorie facilă, 6-0, 6-3 cu ucraineanca Daria Snigur (23 ani, 144 WTA), după numai 56 de minute.

În schimb, Emma Răducanu, principala favorită, a avut un meci greu cu revelaţia ucraineană Oleksandra Olinikova, de care a trecut cu 7-5, 3-6, 6-3, după aproape trei ore de joc (2 h 48 min).

Răducanu (23 ani, 30 WTA) a câştigat singurul său meci direct cu Cîrstea, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Cele două finaliste şi-au asigurat câte 22.125 de dolari şi 163 de puncte WTA.

Kamila Rahimova (Uzbekistan) şi Sara Sorribes Tormo (Spania) s-a calificat în finala de dublu, după 6-2, 6-7 (6/8), 11-9 cu perechea Veronika Erjavec (Slovenia)/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.
AGERPRES

