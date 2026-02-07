Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu vor juca finala turneului Transylvania Open (WTA)

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a reuşit o victorie facilă, 6-0, 6-3 cu ucraineanca Daria Snigur (23 ani, 144 WTA), după numai 56 de minute.



În schimb, Emma Răducanu, principala favorită, a avut un meci greu cu revelaţia ucraineană Oleksandra Olinikova, de care a trecut cu 7-5, 3-6, 6-3, după aproape trei ore de joc (2 h 48 min).



Răducanu (23 ani, 30 WTA) a câştigat singurul său meci direct cu Cîrstea, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.



Cele două finaliste şi-au asigurat câte 22.125 de dolari şi 163 de puncte WTA.



Kamila Rahimova (Uzbekistan) şi Sara Sorribes Tormo (Spania) s-a calificat în finala de dublu, după 6-2, 6-7 (6/8), 11-9 cu perechea Veronika Erjavec (Slovenia)/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

AGERPRES

