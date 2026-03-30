„Sunshine Double”: Jannik Sinner a câștigat Miami Open

Sinner s-a impus în finala de la Miami în fața cehului Jiri Lehecka, scor 6-4, 6-4, într-un meci afectat de întreruperi cauzate de ploaie.

Italianul este primul jucător din istorie care câștigă turneele Indian Wells și Miami fără să cedeze vreun set.

„Înseamnă foarte mult pentru mine. Este incredibil să câștig pentru prima dată Sunshine Double. Este incredibil. Este ceva la care nu m-am gândit niciodată, deoarece este foarte dificil de realizat. Cumva, am reușit și sunt foarte fericit”, a declarat Sinner.

Sportivul italian și-a extins seria la 34 de seturi consecutive câștigate la nivel ATP Masters 1000 și are un bilanț de 19-2 în 2026.

Finala a fost întârziată de ploaie, însă Sinner a controlat jocul încă din start. Deși Lehecka a avut șanse de break, italianul a rămas solid în momentele cheie și a decis meciul în două seturi, profitând de o scădere a adversarului la 4-4 în setul secund.

Sinner, ajuns la șapte titluri Masters 1000, devine al optulea jucător din istorie care realizează „Sunshine Double”. Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016) și Roger Federer (2005, 2006, 2017) sunt singurii care au reușit respectiva performanță de mai multe ori.

Clasamentul ATP actualizat: Sinner recuperează aproape 1000 de puncte față de Alcaraz

În clasamentul ATP actualizat luni, lider se menține spaniolul Carlos Alcaraz, cu 13.590 de puncte. Sinner urcă la 12.400 de puncte, reducând semnificativ diferența după succesul de la Miami.

Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, cu 5.205 puncte, urmat de sârbul Novak Djokovic, care coboară pe locul patru (4.720 puncte).

Pe locul cinci se află italianul Lorenzo Musetti (4.265 puncte), urmat de australianul Alex de Minaur (4.095 puncte).

De asemenea, finalist la Miami, Lehecka a urcat până pe locul 14 ATP, cea mai bună clasare din carieră.

(sursa: Mediafax)