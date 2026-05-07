de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   20:30
Fără „show” pirotehnic în Ghencea: Jandarmeria a confiscat sute de materiale înainte de meciul de fotbal Steaua-Sepsi
Jandarmeria Română/ Jandarmeria a stricat planul ultrașilor de a „aprinde” stadionul la meciul cu Sepsi

Sute de materiale pirotehnice au fost descoperite în stadion înainte de meciul de fotbal Steaua-Sepsi. Unele materiale au fost ascunse în dispozitivele de acces pentru persoanele cu dizabilități

Jandarmii au anunțat că înainte de meciul de fotbal CSA Steaua București - ACS Sepsi OSK, au fost descoperite peste 300 de materiale pirotehnice interzise.

„Pe timpul controlului pirotehnic al arenei sportive, forțele de ordine au depistat 311 materiale pirotehnice de tip "torțe", ascunse în interiorul stadionului. Persoanele în cauză au folosit inclusiv facilitățile pentru persoanele cu dizabilități pentru ascunderea materialelor pirotehnice”, au explicat jandarmii.

Jandarmii au mai anunțat că „au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală”.

(sursa: Mediafax)

 

