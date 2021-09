Cele mai mari universităţi bucureştene vor începe cursurile în format hibrid

Cele mai mari universităţi bucureştene vor începe cursurile semestrului I din noul an de învăţământ în format hibrid - online şi cu prezenţă fizică, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară în contextul pandemiei cu noul coronavirus.



Cursurile la Universitatea din Bucureşti vor începe într-o formulă "mixtă" aleasă de către Consiliile facultăţilor, potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Mirabela Amarandei.



"Consiliile facultăţilor au putut decide cu privire la modalitatea de începere a anului universitar. Se distinge formula mixtă aleasă de către Consiliile facultăţilor - o formulă hibridă care permite atât învăţământul online, cât şi prezenţă în sala de curs acolo unde condiţiile pot permite şi unde numărul de studenţi, grupele de studenţi sunt reduse. Vorbim de un maxim de 50 de studenţi per grupă, aşa cum a fost recomandarea Senatului UB. Pe de altă parte, se remarcă şi facultăţi care urmărind interesul educaţional au ales varianta prezenţei în sala de curs sau laborator. Discutăm de facultăţile de ştiinţe - Fizică, Biologie, Chimie, care au ales fie varianta prezenţei fizice, fie varianta preponderent a prezenţei fizice. Deci o variantă hibridă. Nu în ultimul rând, sunt şi facultăţi care au decis cursuri susţinute online. Discutăm aici de Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi Străine, spre exemplu. Se remarcă o atenţie îndreptată către învăţământul hibrid. Sperăm ca evoluţia pandemică să permită prezenţa studenţilor, a profesorilor în sălile de curs, în laboratoare acolo unde decizia facultăţilor s-a îndreptat către încercarea de a se întoarce în sălile de curs", a declarat, pentru AGERPRES, Amarandei.



Potrivit acesteia, vor fi respectate toate condiţiile sanitare, astfel încât sănătatea membrilor comunităţii academice să fie protejată.









Potrivit acestuia, activităţile de curs se vor desfăşura în sistem online ca şi anul trecut pe platforme pe care universitatea le are disponibile atât în activitate live, cât şi platformele asincron cu lecţiile puse la dispoziţie şi cu teste pe care fiecare profesor le are pregătite.