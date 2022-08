Cîmpeanu: Printre amendamentele la legea Educației, propuneri „pentru că așa propunem noi”

Proiectele ajung la Guvern în septembrie și mai sunt alte 2 etape în care acestea pot suferi modificări.

Sorin Cîmpeanu a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în acest mment sunt înregistrate 1.486 de seturi de propuneri.

La finalul perioadei, vor exista probabil în jur de 1.500 de seturi de propuneri de îmbunătățire a legii învățământului preuniversitar și a legii învățământului superior.

„Cele 1.486 de seturi de propuneri totalizează mai mult de 9.000 de amendamente propuse. Aceste amendamente sunt de 4 categorii:

sunt amendamente puternic justificate cu argumente

sunt amendamente care, din păcate, sunt simple solicitări: propunem așa pentru că așa propunem noi

este a 3-a categorie a acelor amendamente care se repetă - foarte multe dintre cele 1486 de seturi de propuneri

a 4-a categorie sunt acele amendamente care sunt total antagonice”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, toate acestea vor fi analizate „cu maximă responsabilitate” în zilele ce vor urma, „indiferent că sunt lucrătoare sau de weekend, în așa fel încât săptămâna viitoare să putem să avem o formă care să poată fi trimisă pe circuitul de avizare”.

„Pe acest parcurs de avizare, în mod evident, se vor formula observații din partea acestor structuri avizatoare. Observațiile vor trebui să fie incluse în lege și vom avea a 3-a formă a proiectelor de legi. Prima formă este cea lansată în dezbatere, a doua este cea la care lucrăm acum pentru a integra toate propunerile primite care vor fi considerate acceptabile, iar cea de-a 3-a formă este cea care va rezulta în urma integrării observațiilor entităților avizatoare: ministere, Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social. În această formă, proiectele celor 2 legi vor intra în Guvern. Sperăm să se întâmple acest lucru la începutul lunii septembrie, care este peste mai puțin de o săptămână. Nu precizez o dată”, afirmă minsitrul Educației.

Odată ce vor fi adoptate în Guvern, ele vor fi transmise Parlamentului.

„Parlamentul este forul legislativ al țării, este instituția democratică, ce este capabilă să decidă procedura de adoptare. Odată ce va fi decisă procedura de adoptare, vor fi anunțate și acțiunile care se vor constitui într-o altă serie în care aceste propuneri pot să fie îmbunătățite. Deci iată sunt 3 etape majore de îmbunătățire a celor 2 propuneri legislative elaborate in house de Ministerul Educației pe baza raportului proiectului România educată. Am precizat aceste lucruri pentru a înțelege că ieri am înțeles că a fost o zi tristă, că s-a încheiat perioada de dezbatere de 43 de zile. Dar partea bună este că mai sunt încă 2 etape în care aceste proiecte legislative pot - și sunt convins - că vor suferi modificări de natură să facă din 2 proiecte bune sau proiecte și mai bune, pentru că aceste proiecte nu sunt proiectele Ministerului Educației”, a spus Sorin Cîmpeanu.

