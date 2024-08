Ciolacu, despre scandalurile hărțuirilor sexuale din mediul universitar

„Începem cu o temă aflată în prim-planul vieții publice în ultimele zile: cazurile punctuale de hărțuire sexuală din mediul universitar. Nu putem accepta asemenea situații și nu va exista toleranță, indiferent de numele agresorului! Și dacă ar fi vorba de un singur caz, a salva o victimă este esențial”, spune Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern.

El i-a cerut ministrului Educației, Ligia Deca, să prezinte săptămâna viitoare cu propuneri de completare și modificare a legislației, în dialog cu Consiliul Național al Rectorilor.

„Cred că societatea noastră așteaptă un fapt simplu și clar: ca legea să protejeze în mod real victimele, iar agresorii să fie dați rapid pe mâna justiției! Doamna ministru ne va spune care sunt pașii necesari pentru a ajunge la acest rezultat”, încheie Ciolacu.

Ministrul Educației, Ligia Deca, spune că toate comisiile de etică din toate universitățile din România vor fi auditate.

„Cred că am fost cu toții zguduiți de mărturiile victimelor faptelor din cadrul universitar care au ieșit în mass-media. Am discutat deja împreună cu colegii de la alte ministere și instituții publice și am decis că vom lucra împreună cui specialiștii de la Ministerul Justiției și alte ministere vizate, de la ANES în colabotrare cu Consiliul Rectorilor pentru a creiona un circuit legislativ, astfel încât orice sesizare să intre rapid în circuitul de analiză, indiferent de forma sa - anonimă sau nu. Sesizările care vizează fapote cu caracter penal, de exemlu hărțuirea, vor fi trimise direct la procuror și la poliție”, menționează Deca.

Polițiștii Capitalei au început investigațiile după acuzaţii aduse profesorului Alfred Bulai de la SNSPA. Cercetările se fac pentru folosirea funcției în scop sexual.

