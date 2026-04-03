Cum își protejează Mirabela Grădinaru fiica de presiunea digitală: Reguli și limite clare

Într-un interviu la Antena 3 CNN, aeasta a spus că a limitat accesul copiilor la ecrane încă de la naștere și i-a impus fiicei sale o regulă clară: nu va avea telefon până la vârsta de 14 ani.

Copiii lui Nicușor Dan, acces restricționat la ecrane

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat, și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani. De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja”, a explicat Mirabela Grădinaru.

Care sunt motivele?

Aceasta a explicat rațiunea din spatele acestei decizii, subliniind presiunea socială la care sunt supuși copiii.

„Există presiune la școală că ceilalți copii au. Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: «Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi?» Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, și cu telefonul. Dacă însă, într-adevăr, credința părintelui este că nu e nevoie să-i dea telefonul, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-i valideze copilul”, a spus partenera de viață a lui Nicușor Dan.

Ea a menționat și discuțiile pe care le-a avut cu alte Prime Doamne, inclusiv cu Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, despre aceste aspecte.

„Cred că ar trebui să conștientizăm că expunerea la tot ce înseamnă lumea asta digitală vine și cu consecințe. Nu înseamnă să restricționăm, dar în același timp, părinții trebuie să conștientizeze că în spate se ascund și niște pericole. În momentul în care părinții sunt informați corect, ulterior vor putea lua decizii în consecință”, a mai spus Mirabela Grădinaru.