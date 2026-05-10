Cum sunt disciplinați copiii din Singapore? Pedeapsa cu bastonul este permisă în școli

Măsura, deja prevăzută în sistemul educațional din această țară, va fi menținută și în cadrul noilor reguli anti-bullying care urmează să fie implementate din 2027.

Cum se aplică pedeapsa cu bastonul

„Școlile noastre folosesc pedeapsa cu bastonul ca măsură disciplinară dacă toate celelalte măsuri sunt insuficiente, având în vedere gravitatea comportamentului neadecvat”, a declarat Desmond Lee, minstrul Educației, în fața Parlametului.

Aplicarea sancțiunii este reglementată prin protocoale stricte. Aceasta trebuie aprobată de directorul școlii și poate fi administrată doar de cadre didactice autorizate.

„Sunt urmate protocoale stricte pentru a garanta siguranța elevului”, a explicat ministrul, adăugând că fiecare caz este analizat individual, în funcție de gravitatea faptelor și de nivelul de maturitate al elevului.

Sunt vizați doar băieții

Oficialii susțin că scopul măsurii este educativ și preventiv, fiind menit să descurajeze comportamentele de tip bullying și să impună limite clare în rândul elevilor.

„Această abordare se bazează pe cercetări care arată că adolescenții și copiii învață să facă alegeri mai bune atunci când există limite clare, impuse prin consecințe ferme și semnificative”, a mai declarat Desmond Lee.

Ministerul Educației precizează, de asemenea, că pedeapsa cu bastonul este aplicată exclusiv elevilor de sex masculin.

În același timp, organizații internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), au cerut în mod repetat eliminarea tuturor formelor de pedeapsă corporală în mediul educațional, invocând posibile efecte negative asupra sănătății mintale a copiilor, notează stiripesurse.ro.