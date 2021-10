Cum vor face cursurile studenţii Univesităţii din Bucureşti

Cursurile la cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti vor desfăşura în noul an academic 2021 - 2022, care a început vineri, online, offline şi în format hibrid, informează instituţia de învăţământ superior într-un comunicat.



Universitatea din Bucureşti are în acest an, în total, peste 34.000 de studenţi.



Dintre cei aproximativ 13.000 de noi studenţi, cei mai mulţi, aproximativ 7.900, sunt înmatriculaţi la una dintre cele 97 de specializări de licenţă.



Cele 215 programe masterale s-au regăsit printre preferinţele a peste 4.600 de absolvenţi de licenţă, care au optat pentru continuarea pregătirii academice la Universitatea din Bucureşti.



Nu în ultimul rând, aproximativ 355 de absolvenţi ai programelor masterale au ales să studieze la una dintre cele 22 de şcoli doctorale ale Universităţii din Bucureşti.



Consiliile facultăţilor de la Universitatea din Bucureşti au optat, în majoritate, pentru activităţi academice derulate în format hibrid. Este vorba despre facultăţile de Drept, Filosofie, Fizică, Geografie, Geologie şi Geofizică, Istorie, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Litere, Matematică şi Informatică, Sociologie şi Asistenţă Socială.



Facultăţile de Limbi şi Literaturi Străine, Litere, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţe Politice, Teologie Baptistă şi Teologie Romano-Catolică au decis organizarea în format online a activităţilor didactice.



Consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" a decis ca activităţile didactice să se desfăşoare faţă în faţă pe parcursul anului universitar 2021 - 2022.



La programe de licenţă şi de master s-a optat pentru formule care îmbină tipurile de predare în funcţie de nevoile proprii, se precizează în comunicat.



"În 2021, universitatea este şi acasă, nu numai în sălile de curs sau la bibliotecă. Este oriunde se întâlnesc setea de cunoaştere a studenţilor cu dorinţa şi devotamentul profesorilor de a forma noi generaţii şi de a transmite cunoaşterea mai departe prin intermediul acestora. Dacă anul trecut provocarea a fost să ne adaptăm rapid unei modalităţi cu totul noi de interacţiune profesor-student - exclusiv online, cred că anul acesta suntem chemaţi să reflectăm cum anume putem îmbunătăţi calitatea predării online. Este evident că şi după pandemie mediul academic va păstra forme de interacţiune virtuală. De aceea, am format un grup de experţi care să analizeze evoluţia metodelor de predare post-pandemie", a declarat rectorul Universităţii din Bucureşti, profesorul Marian Preda, citat în comunicatul de presă.