De la un laborator de liceu la Campionatul Mondial de Robotică: povestea echipei Quantum Robotics, înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Performanța vine după ce tinerii au devenit Campioni Naționali la FIRST Tech Challenge România, câștigând Marea Finală din postura de căpitan de alianță. În ultimul meci au stabilit un record mondial de 463 de puncte, care îi plasează pe locul 1 în lume în clasamentul punctajelor obținute în meciuri. Totodată, echipa a primit Design Award I, pentru fiabilitatea și performanța robotului construit. Datorită acestor rezultate, Quantum Robotics a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În spatele acestor rezultate excepționale se află sute de ore de muncă, testare și perfecționare. Povestea echipei a început într-un laborator de liceu, dar a evoluat rapid într-un proiect de performanță care concurează de la egal la egal cu cele mai bune echipe din lume.

Robotul construit de Quantum Robotics reprezintă un salt tehnologic în competițiile de profil. Acesta integrează un sistem unic de manipulare și sortare a elementelor de joc, diferit de soluțiile convenționale utilizate la nivel internațional. Spre deosebire de majoritatea echipelor, care folosesc mecanisme rotative de tip indexare circulară, elevii români au dezvoltat o arhitectură proprie, optimizată pentru flux continuu și eficiență maximă. Rezultatul: o creștere semnificativă a vitezei de operare, reducerea timpilor morți și o consistență superioară în ciclurile de joc. Conceput pentru rapiditate, precizie și adaptabilitate, robotul are un design compact și robust, capabil să performeze în condiții de presiune competițională ridicată. Diferența majoră față de alte echipe constă în modul în care soluțiile tehnice inovatoare sunt integrate pentru a maximiza eficiența mecanică și stabilitatea în timpul meciurilor.

Performanțele echipei nu sunt întâmplătoare. De-a lungul anilor, Quantum Robotics a reprezentat România la competiții internaționale din Statele Unite, Canada și Coreea de Sud. În 2025, elevii au participat la Michiana Premier Event, una dintre cele mai competitive întreceri din lume, unde s-au confruntat cu unele dintre cele mai puternice echipe globale.

Rezultatele lor au atras deja atenția unor instituții de prestigiu. Reprezentanții Ministerului Energiei au descris echipa drept „un exemplu de perseverență, creativitate și dedicare”, subliniind că Quantum Robotics va continua să contribuie semnificativ la industria roboticii. La rândul lor, specialiștii Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București au evidențiat complexitatea proiectelor dezvoltate de elevi, care îmbină abilități practice avansate cu concepte inginerești de nivel universitar.

De asemenea, în cadrul AI Expo Europe, echipa a fost recunoscută drept „un exemplu remarcabil de excelență în educația STEM și un model de implicare activă a tinerilor în domenii de vârf ale tehnologiei”.

Calificarea la Campionatul Mondial din Houston nu este doar o performanță sportivă sau tehnologică, ci și o confirmare a potențialului unei noi generații de inovatori români. Quantum Robotics nu construiește doar roboți - construiește viitorul.