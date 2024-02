Deca: Educaţia este singurul mod sustenabil pe termen lung în care putem opri episoadele antisemite

În opinia ministrului, reapariţia incidentelor şi a retoricii antisemite în Uniunea Europeană, în Statele Unite şi în întreaga lume aminteşte de unele dintre cele "mai întunecate" perioade din istorie şi este "contrară" standardelor unei societăţi democratice.



"Am avut onoarea să fiu invitată la masa rotundă "Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial", găzduită de Excelenţa Sa, Andrei Muraru, Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, cu participarea unor reprezentanţi ai Congresului American şi ai unor membri ai corpului diplomatic acreditat la Washington. Reapariţia incidentelor şi a retoricii antisemite în Uniunea Europeană, în Statele Unite şi în întreaga lume ne aminteşte de unele dintre cele mai întunecate perioade din istorie şi este contrară standardelor unei societăţi democratice. Educaţia este singurul mod sustenabil pe termen lung în care putem opri episoadele antisemite şi m-am bucurat că am putut reconfirma angajamentul României privind educaţia pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului", a scris vineri ministrul Educaţiei pe Facebook.



Ligia Deca consideră că este important ca tinerii să cunoască adevărul istoric, dar mai ales să se apere de discursul instigator la ură şi de mesajele false.



În opinia sa, toate formele de opresiune trebuie condamnate.



Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a efectuat în perioada 12 - 15 februarie o vizită în SUA.