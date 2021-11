Discriminări și încălcarea drepturilor, la reluarea predării cu prezență fizică

Părerile sunt împărțite în privința școlii cu prezență fizică. În timp ce ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut tot posibilul pentru a ține școlile deschise cât mai mult timp, mulți părinți și sindicaliști din învățământ se opun acestei decizii. Există reacții dure și în urma anunțului făcut de Ministerul Educației în legătură cu obligativitatea afișării ratei de vaccinare la fiecare unitate de învățământ, dar mai ales în legătură cu posibilitățile reale de testare a elevilor și a profesorilor, în condițiile în care și persoanele vaccinate pot transmite virusul SARS-CoV-2, chiar și altor persoane vaccinate. Deși școlile și-au reluat activitatea cu prezență fizică, începând de astăzi, primele teste gratuite vor ajunge abia pe 21 noiembrie. De aici au pornit nemulțumirile celor care consideră că ar fi trebuit să se învețe online până la rezolvarea problemei testării elevilor și a profesorilor.

Unii părinți cred că este o dovadă de iresponsabilitate din partea Ministerului Educației să deschidă școlile fără testare, mai ales în această perioadă în care România este pe primul loc în lume la îmbolnăviri și decese cauzate de COVID-19. „Este inimaginabil să ni se ceară să trimitem copiii la școală și să ne rugăm să nu se îmbolnăvească, mai ales în București. Este o nebunie. Nu înțeleg de ce trebuie să-mi sacrific eu copilul, în loc să-l știu în siguranță. Cei care pot învăța online ar trebui măcar să fie lăsați să aleagă. Eu prefer să-mi țin copilul acasă, până când se vor putea face teste măcar la fiecare trei zile”, expune Mihaela, mama unei eleve de clasa a V-a, din sectorul 1 al Capitalei. Sunt însă părinți care preferă școala cu prezență fizică, din mai multe motive. „Copilul meu face tratament psihiatric deja, după doi ani de pandemie. Statul acasă l-a nenorocit. S-a îngrășat 40 de kilograme, este obez, nu mai ieșea deloc din casă, iar în vară a acceptat să meargă la psihiatru, dar am căutat o lună un specialist care să accepte să-l vadă și când am reușit să găsesc, a trebuit să mai așteptăm trei săptămâni. Văd că nu se vorbește despre faptul că nu mai sunt psihiatri și psihologi disponibil, pentru că efectiv este coadă. Acum și-a mai revenit fiul meu, mai ales după ce a-nceput școala și a reînceput să socializeze. Dacă ne întoarcem la online, probabil că am făcut eforturi degeaba. Cine-mi salvează copilul, dacă nu-l mai pot recupera? Anul ăsta dă bacalaureatul. Deja nu știu dacă mai e în stare să recupereze materia pierdută”, spune Eliza, mama unui elev de clasa a XII-a, din București.

Preferabil în clasă, decât pe casă

În mediul rural cei mai mulți părinți și profesori preferă școala cu prezență fizică. „Eu trebuie să mă urc pe casă pentru a avea semnal. Dacă plouă sau ninge, nu pot intra online. Sunt și foarte mulți elevi care nu pot intra online, din același motiv. Ne-am chinuit tot anul trecut și sperăm să revenim la normalitate. Am făcut toate variantele posibile până acum. Școala noastră online a fost cu teme pe care le lăsam la cancelarie, elevii noștri veneau să le ia, le rezolvau și le aduceau înapoi, apoi noi mergeam să le luăm și să le dăm altele. Dar nu puteam face asta la infinit. Copiii nu vor mai înțelege nimic. Avem nevoie de școală cu prezență fizică, mai ales pentru că la noi e rata de infectare sub 3 la mie”, explică Mioara, o profesoară din mediul rural, din județul Mehedinți. Și ministrul Educației a explicat că diferențele între localități și între școli sunt foarte mari, chiar și în același județ, iar o decizie care să vizeze activitatea tuturor unităților de învățământ nu ar fi corectă, mai ales după ce experiența de anul trecut a arătat că exact școlile din zone cu rată mică de infectare erau și cele cu posibilitățile cele mai reduse de a învăța online, iar astfel, cei mai afectați de școala fără prezență fizică au fost elevii din grupuri defavorizate, dar care ar fi putut merge la unitățile de învățământ și n-ar fi pierdut mare parte din materia predată în perioadele în care școala online s-a decis pentru toți în mod egal.

Măsuri suplimentare pentru această perioadă

Una dintre măsurile pe care le ia Ministerul Educației este micșorarea numărului de note necesar încheierii mediei pentru fiecare elev. În cazuri speciale, dacă elevii se îmbolnăvesc, mediile se vor fi încheiate după revenirea lor la școală, chiar dacă se va întâmpla în semestrul al II-lea. Se reduce și numărul tezelor. „Reamintesc că elevii claselor a VIII-a au cu o teză mai puțin, iar cei din clasele de liceu, de la patru teze câte aveau ajung la trei teze, cu excepția celor din învățământul profesional, care aveau deja trei teze. Am transmis în teritoriu. Este pregătit pentru semnare al treilea ordin care se referă la modalitatea de începerea școlii. Pentru că școala va începe pentru toți elevii și pentru toți copiii din grădiniță în data de 8 noiembrie, mă refer aici la învățământul de stat și învățământul privat”, a declarat ministrul Cîmpeanu. Noua regulă care se introduce în unitățile de învățământ este obligativitatea testării elevilor și a profesorilor, de două ori pe săptămână, pentru care ministerul a achiziționat teste rapide, dar primele 9 milioane vor ajunge în școli abia pe 21 noiembrie. De asemenea, se introduce criteriul vaccinării. „Criteriul se referă la rata de vaccinare din fiecare școală și grădiniță. Va exista posibilitatea în continuare ca la nivelul școlii să se trimită o cerere pentru ca școala să rămână în online, chiar dacă are o rata de vaccinare de peste 60%. Rata de vaccinare de peste 60% exista în 54% din școlile și grădinițele României. Aceste date se vor actualiza săptămânal, iar vineri va fi ziua de referință cu privire la rata de vaccinare. Am luat în considerare rata de vaccinare la nivelul întregului personal, pentru că elevii interacționează nu doar cu profesorii și învățătorii”, a mai explicat ministrul.

Scandalul pe afișarea ratelor de vaccinare

Săptămâna trecută, când s-au luat aceste decizii, erau doar 12 județe în care rata de vaccinare era sub 60%. Școlile care au o rată de vaccinare sub 60% vor face orele online. Doar 1,8 milioane de elevi și preșcolari din cei peste 2,9 milioane vor începe școala fizic. Pentru testare nici măcar nu există încă o procedură stabilită înainte de revenirea elevilor în bănci. „Am solicitat Ministerului Sănătății sprijin pentru elaborarea unei proceduri de administrare a acestor teste pe bază de salivă în așa fel încât această procedură se poată fi diseminată către toate școlile din România pe parcursul săptămânii viitoare (săptămâna aceasta – n.r.) pentru ca imediat ce vor ajunge testele, personalul din învățământ să știe în ce fel se vor administra aceste teste. Administrarea unor teste noninvazive pe bază de salivă excede competențele la Ministerul Educației, dar sunt convins că vom primi sprijin din partea specialiștilor în sănătate, de la nivelul Ministerului Sănătății. Important este ca această procedură să fie cunoscută în toate școlile de săptămâna viitoare, înainte de a ajunge aceste teste”, a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu, la sfârșitul săptămânii trecute. Rămân în vigoare și celelalte reguli aplicate până acum: se suspendă cursurile în format fizic în clasa respectivă, iar dacă mai mult de jumătate din clase sunt în această situație, toată școala trece în online. Dacă o școală are rată de vaccinare mai mare de 60%, dar are motive întemeiate să ceară trecerea orelor în sistem online, pentru că nu poate asigura protecția sanitară, poate solicita acest lucru Inspectoratului Școlar de care aparține.

„Scorurile” săptămânale la vaccinare

Inspectoratele școlare județene au afișat deja rata de vaccinare a unităților de învățământ. S-a decis afișarea continuă a ratei de vaccinare la nivelul fiecărei școli, pe site-ul fiecărei unități de învățământ. Rata de vaccinare în Ministerul Educației este de 66%, adică doar 292 de angajați sunt complet vaccinați, dintr-un total de 444. Sindicatele din învățământ au reacționat dur, spunând că afișarea ratei de vaccinare a salariaţilor este abuzivă. „Această decizie poate ar putea transforma grădiniţele, şcolile şi liceele în adevărate focare de infecţie. Putem să înţelegem importanţa predării faţă în faţă şi chiar am susţinut-o de fiecare dată. Totuşi, în situaţia actuală, în condiţiile în care 70% dintre elevi şi 34% dintre angajaţi nu sunt vaccinaţi, în condiţiile în care nu avem teste pentru depistarea COVID-19 în unităţile de învăţământ, considerăm că soluţia prezentată de către Ministerul Educaţiei este una greşită. Riscăm ca trendul descendent din ultimele 10 zile să fie anulat de creşterea alarmantă a îmbolnăvirilor. De asemenea, nici până la ora actuală, nu avem reglementată testarea gratuită, la nivelul cabinetelor şcolare (sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB), a salariaţilor din unităţile de învăţământ (ne referim la întregul personal). Totodată, testarea gratuită, atât a angajaţilor unităţilor de învăţământ, cât şi a preşcolarilor/elevilor trebuie să se realizeze nu doar atunci când aceştia prezintă simptome, ci să aibă loc periodic (de două ori pe săptămână)”, arată Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”. Și Consiliul Elevilor își exprimă nemulțumirea față de situația actuală. „Vaccinarea personalului din învăţământ nu este suficientă. (...) Solicităm autorităţilor sanitare să dezvolte un algoritm în baza căruia şcolile să decidă în ce format vor continua cursurile, luând în calcul mai mulţi factori, inclusiv vaccinarea din rândul personalului. (...) Ne aflăm, din nou, în situaţia în care şcolile nu sunt pregătite nici pentru cursuri online, nici pentru cursuri în format fizic”, se arată într-un comunicat al Consiliului Naţional al Elevilor. Cu două zile înainte de începerea şcolii, ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii nu era încă semnat, deci nu exista cadrul legal pentru aplicarea noilor reguli.

Şcoala are nevoie de predictibilitate, de asumare şi de măsuri racordate la realitate, nu de hotărâri luate de dragul de a fi luate.

Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor

Până acum, au fost contractate 70 de milioane de teste, calculate pentru 11 săptămâni de școală, dar primele 9 milioane ajung pe 21 noiembrie la unitățile de învățământ. Ministerul Educației încă așteaptă procedura de aplicare a testelor rapide și un instructaj minim pentru efectuarea testelor, din partea Ministerului Educației.

Chiar dacă Ministerul Educației a decis începerea cursurilor în unitățile de învățământ, de astăzi, de fapt, decizia prezenței fizice aparține Consiliilor de Administrație ale școlilor.

Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de discriminare a cadrelor didactice, în raport cu restul societății, arătând că nici măcar nu se ia în calcul trecerea prin boală a unui număr important de profesori, deși acest criteriu este valabil pentru certificatul verde internațional. De asemenea, sunt discriminați și li se încalcă drepturile profesorilor care au contraindicații medicale pentru vaccin.