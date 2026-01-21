Elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud, primii care intră în vacanță în februarie

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   17:45
Sursa foto: Hepta/Elevii din Timiș, Cluj și Bistrța-Năsăud vor intra primii în vacanță

Ministerul Educației a anunțat miercuri perioadele în care vor intra elevii, în funcție de județ, în vacanță din luna februarie.

Săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Periaoada este stabilită de inspectoratele școlare.

Singura condiție este ca aceasta să fie programată în perioada 9 februarie - 1 martie 2026.

Astfel, elevii din Timiș, Cluj și Bistrța-Năsăud vor intra primii în vacanță. Aceștia nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie.

Urmează apoi elevii din județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași și din Capitală. Aceștia vor fi liberi în perioada 16-22 februarie.

Elevii din restul județelor vor avea vacanță în perioada 23 februarie-1 martie.

(sursa: Mediafax)

 

