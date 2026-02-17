Giurgiu sub cod portocaliu: Elevii nu merg la școală, cursurile se desfășoară online

Alertă meteo în Giurgiu: Cursurile de miercuri, 18 februarie, se suspendă din cauza codului portocaliu de viscol și ninsoare

Elevii din Giurgiu nu vor merge miercuri, 18 februarie 2026, la școală, după ce autoritățile au decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol. În întreaga zi, unitățile de învățământ vor funcționa online, iar meteorologii avertizează că stratul de zăpadă va fi consistent, iar vântul va sufla cu putere, afectând vizibilitatea pe drumuri.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județ, miercuri, 18 februarie 2026, ca urmare a codului portocaliu emis pentru ninsoare abundentă și viscol.

„În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, acestea urmând să se desfăşoare în sistem online, în data de 18 februarie, din cauza vremii nefavorabile de vânt ploi şi de ninsoare abundentă care poate ajunge la un strat de zăpadă de o jumătate de metru”, se arată într-un comunicat de presă, emis marţi, de ISU Giurgiu.

Potrivit unui comunicat ISU Giurgiu, stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de centimetri, iar vântul va sufla cu rafale de 60-85 km/h, ceea ce va reduce vizibilitatea sub 50 de metri și va îngreuna circulația rutieră.

În prezent, în județul Giurgiu plouă, bate vântul, iar temperaturile au scăzut până la 2 grade Celsius. Meteorologii avertizează că fenomenele meteo vor fi active între 17 februarie, ora 20:00, și 18 februarie, ora 12:00.

Unitățile de învățământ vor desfășura cursurile exclusiv online pe durata acestei zile, pentru siguranța elevilor și a personalului didactic. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele expuse și să respecte atenționările meteo.