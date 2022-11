Înscrie-te la un curs de Calificare și Formare Profesională​ cu Profa de Conta

Pentru a le putea face față este nevoie să cunoști teoria, dar și soluții eficiente la fiecare problemă de care te vei lovi în parcursul tău profesional. Un curs de conta adaptat nivelului tău de pregătire ar putea fi metoda ideală prin care să ajungi în punctul în care nimic să nu ți se pară prea complicat.

Înscrie-te la cursul perfect pentru tine

Dacă te întrebi ce înseamnă cursul perfect trebuie să știi că Profa de Conta a dezvoltat cinci module distincte la care să te poți înscrie în funcție de stadiul în care te afli. Primele patru vizează contabilitatea financiară și cresc progresiv ca intensitate, urmând ca ultimul să vină ca o încununare a acestora și să se adreseze celor care vor să aprofundeze tot ce înseamnă salarizare și administrare de personal.

Cum se desfășoară o sesiune de curs?

Online sau fizic? Indiferent are ar fi răspunsul tău, Profa de Conta are soluția. În cazul în care programul nu îți permite să te prezinți fizic la orele desfășurate, vei primi o înregistrare cu absolut tot ceea ce se învață și discută, plus sesiuni de evaluare pentru a-ți verifica oricând vrei cunoștințele dobândite. Fizic, clasele se păstrează la un număr redus de cursanți, tocmai pentru ca fiecare să aibă șanse egale de învățare. Zece ore împărțite în două zile durează fiecare modul, timp suficient pentru a străbate integral teoria, pentru ca mai apoi să descoperi cum să o pui în practică. Fie că ești proaspăt absolvent de liceu sau studii universitare, practicant sau doritor de reprofilare profesională, aici te va aștepta un nivel de învățare care să te pregătească de la A la Z, astfel încât nimic să nu îți rămână necunoscut la finalizarea lui.

Descoperă beneficiile financiare care te așteaptă la Profa de Conta

Nicio investiție nu este prea mare când vine vorba de propria dezvoltare și evoluție. Cu toate acestea, suntem conștienți că posibilitățile financiare ale unui pasionat la început de drum nu acoperă întotdeauna sume mari. Tocmai de aceea, Profa de Conta a setat pentru cursurile sale un preț accesibil pentru majoritatea categoriilor de buget. Doar 350 de Euro va trebui să aloci dacă îți dorești să începi să profesezi calificat, iar acești bani îi vei recupera imediat în momentul în care o să pui în practică tot ce ai învățat.

Află care sunt facilitățile de care te bucuri odată cu finalizarea fiecărui modul

Dacă la școală accentul este pus pe teorie, Profa de Conta te învață cum să o valorifici în practica de zi cu zi în calitate de viitor contabil. Totul este stabilit în așa fel încât, după finalizarea modulelor, nicio provocare să nu ți se pară dificilă sau fără rezolvare. Vei fi pus în situații care se întâmplă frecvent pe teren și ți se vor arăta soluțiile pe care să le poți aplica. Nu în ultimul rând, fiecare curs Profa de Conta îți aduce o diplomă de participare acreditată de organe specializate în domeniu. Acest document va cântări semnificativ la CV-ul personal și va reprezenta o rampă de lansare în cariera care îți va deschide numeroase uși.

Dă-ți șansa să devii unul dintre cei mai buni contabili investind în pregătirea profesională cu ajutorul Profei de Conta.