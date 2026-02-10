Înscrieri la clasa pregătitoare, 2026. Ce copii pot începe școala?

Condiții de vârstă

Copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 trebuie înscriși obligaoriu în clasa pregătitoare, conform proiectului aflat în dezbatere publică.

Cei născuți între 1 septembrie și 31 decembrie 2026 pot intra la clasa pregătitoare doar cu o recomandare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este adecvată.

Excepții și cazuri speciale

Copiii cu vârste sub 6 ani, împliniți după 31 decembrie 2026, sunt admiși pe baza unei evaluări care confirmă pregătirea pentru școală.

Copiii care nu au fost înscriși la grădiniță sau au împlinit 7 ani, pot fi înscriși la școală.

Copiii amânați în anul anerior trebuie înscriși la școală, potrivit dcnews.ro.

Calendarul înscrierilor propune depunerea actelor între 31 martie - 6 mai 2026, cu liste afișate ulterior și rezultate finale pe 16 iunie.