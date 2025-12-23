Mihai Fifor critică ordonanța trenuleț: „Când te joci cu educația unui popor, te joci cu însuși viitorul lui”

„Când te joci cu educația unui popor, te joci cu însuși viitorul lui”, avertizează Mihai Fifor.

Parlamentarul PSD susține că excluderea educației din OUG „trenuleț” nu este o eroare tehnică, ci o „alegere politică rece, asumată de premierul Bolojan”.

Fifor subliniază că promisiunile privind majorarea cu 50% a plății cu ora pentru profesori „au dispărut complet din legislație. Nicio majorare. Nicio prorogare. Nicio urmă. Exact în ziua în care ministrul Daniel David și-a înaintat demisia.”

Referitor la bursele studenților, acesta spune: „Fondul rămâne la nivelul mutilat prin Legea Bolojan, în ciuda declarațiilor publice. Așa-zisa completare cu fonduri europene nu este o politică publică, ci o soluție de avarie pentru aproximativ 40.000 de studenți aflați în situații sociale dificile. Nu repară nimic. Doar maschează efectele unei tăieri deliberate.”

Singura intervenție concretă este continuarea Programului național „Masă sănătoasă”, cu peste 1,5 miliarde de lei alocate pentru 2026. „Un program necesar, dar tratat strict ca măsură socială, nu ca politică educațională structurală. Nicio legătură cu resursa umană din școli, cu condițiile de muncă ale profesorilor sau cu managementul unităților de învățământ”, afirmă Fifor.

Deputatul mai subliniază că mesajul OUG este clar: „Să fim clari: nicio demisie nu poate spăla rușinea unui ministru care a fost principalul inamic al dascălilor din această țară. Să nu uităm că educația a fost prima lovită de barda lui Ilie Bolojan și de așa-zisa lui reformă. Prima sacrificată. Prima umilită. De acolo a început 'disciplina bugetară': din salariile profesorilor, din bursele elevilor, din viitorul copiilor.”

În concluzie, Mihai Fifor avertizează: „Ce rămâne după Daniel David? Un mare NIMIC. Un corp profesoral îngenuncheat. Elevi și părinți mințiți. Un sistem bulversat, fără direcție, fără predictibilitate, fără respect. Cine plătește nota de plată? Nu David. Nu Bolojan. România.”