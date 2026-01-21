Ministerul Educației lansează un program – pilot pentru aplicarea unui nou tip de notare

Alte idei (ale adulților), altă distracție pentru copii: într-un interviu acordat Radio România Iași, Bogdan Cristescu, directorul general al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), avansează ideea că, în aproximativ patru ani, notele primite de copii în timpul gimnaziului vor conta din nou pentru admiterea la liceu.

Într-un sistem al Educației în care Evaluarea Națională este singurul instrument de selecție perceput ca „echitabil”, evaluarea la clasă indică, în esență, o nevoie de standarde și o neîncredere instituțională: nota 8 într-o școală nu este aceeași cu 8-ul din altă școală.

Profesorii sunt, implicit, puși sub semnul întrebării.

Nimeni nu livrează un calendar ferm, dar mesajul trimis de CNCE pare să fie hotărât: în câțiva ani, notele acordate de profesori la clasă ar putea conta din nou pentru parcursul educațional al copiilor.

Iată cum, încet dar sigur, media școlară va deveni noul bau-bau, încă un motiv de stres pentru copii și pentru părinți.

Ministerul Educației a lansat, în această săptămână, apelul pentru înscrierea școlilor care doresc să participe la pilotarea standardelor naționale de evaluare, un demers considerat esențial pentru uniformizarea modului în care sunt evaluați elevii în România.

„(…) de mulți ani, standardele de evaluare au fost declarate o necesitate, dacă vreți, de rang 0 în sistemul de educație și, după mai mulți ani de demersuri, am reușit obținerea unei finanțări pentru a le realiza. Finanțare care este necesară, pentru că expertiza de elaborare a acestor standarde lipsește destul de mult în România și nu am putut să ne sprijinim, dacă vreți, pe efort intern. Uitându-ne un pic în istorie, ultimele, nici măcar nu standarde de evaluare, au fost niște criterii de notare, au fost realizate înainte de anul 2000, pentru clasele primare și pentru clasa VIII-a, de către instituția anterioară Centrului și anume Serviciul Național de Evaluare și Examinare. Revenind, am reușit să obținem o finanțare externă, în cadrul unui proiect european, RECRED în cazul de față. Au fost parcurse mai multe etape. Etapele au constat, în primul rând, într-un training făcut de experți externi. Apoi s-a format un grup de persoane care au fost sau care sunt lideri pe discipline, pentru că e important să spunem că aceste standarde sunt realizate pentru toate disciplinele din trunchiul comun, la momentul actual pentru primar și pentru gimnaziu, dar urmează și pentru liceu. Apoi am avut o selecție și sunt 135 de experți pentru toate disciplinele din țară care au lucrat la standarde, iar la acest moment, după aproape nouă luni, suntem în situația de a avea standarde pentru fiecare disciplină și fiecare competență din programa școlară, la discipline de trunchi comun, pentru clasele primare și gimnaziu”, a explicat Cristescu pentru Radio România Iași.

Noile standarde de evaluare sunt elaborate pentru toate disciplinele din trunchiul comun, la nivel primar și gimnazial, și sunt corelate cu competențele din programele școlare.

Ele descriu concret ce știe și ce poate face un elev, pe trei niveluri de performanță: bază, consolidat și avansat.

Deși nu stabilesc note în mod explicit, standardele sunt foarte apropiate de un sistem de notare.

„Nu sunt efectiv standarde de notare, dar sunt extrem de apropiate de acestea”, a explicat Bogdan Cristescu, precizând că nivelul avansat corespunde, în practică, intervalului de note 9–10.

Pilotarea standardelor va avea loc între martie și iunie, în școli selectate din toată țara, iar profesorii nu vor fi obligați să-și schimbe sistemul de notare.

Rolul lor este să folosească standardele ca reper și să ofere feedback privind claritatea și aplicabilitatea acestora.

Deși nu vorbește despre o schimbare imediată a admiterii la liceu, șeful CNCE avansează pentru prima dată un orizont de timp realist.

„În opinia mea, după introducerea acestor standarde, ne putem aștepta ca, în patru ani, notele pe care le pun profesorii să poată fi luate în considerare mai departe în parcursul educațional al elevilor”.

Mai pe românește, nu putem vorbi de o modificare a admiterii la liceu mai devreme de 2028 – 2029, după o perioadă de acomodare a profesorilor și de validare externă a evaluărilor realizate la clasă.

La această întrebare, Bogdan Cristescu a evitat un răspuns tranșant.

El amintește că, la nivel european, a existat o tendință de reducere a evaluărilor cu miză mare, considerate extrem de stresante pentru elevi, urmată recent de o revenire parțială a acestora.

„În mod cert, vom putea să folosim, într-un grad suficient de mare, evaluarea profesorilor la clasă, pentru că în secunda în care evaluarea profesorilor la clasă va fi unitară, pe baza standardelor și validată prin evaluări externe, este absolut normal și necesar ca evaluarea pe parcursul unui întreg ciclul al copiilor să conteze la admitere. Nu aș putea spune dacă ar fi doar atât sau combinat cu niște evaluări externe. Eu cred că aceasta ar fi situația ideală, dar este o opinie personală. Dar în mod cert, evaluările la toate disciplinele vor fi luate în calcul și poate vom avea, dacă vreți, o distribuție de note mai echilibrate decât avem acum la toate disciplinele”, a spus directorul CNCE.

Cel mai probabil scenariu, reiese din interviu, este unul mixt: notele din gimnaziu ar putea cântări mai mult, dar nu vor înlocui complet evaluările naționale.

(sursa: Mediafax)