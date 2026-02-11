Au fost publicate programele pentru simulările examenelor naționale

Simulările vor avea loc luna martie.

Astfel, în perioada 16-18 martie 2026 au loc probele scrise la simularea Evaluării Naționale, iar în perioada 23-26 martie 2026 probele scrise pentru simulare Bacalaureatului.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naționale sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.

La simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat disciplinele sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Programele aprobate sunt disponibile la adresa https://subiecte.edu.ro/2026/simulare/legislatie/

(sursa: Mediafax)