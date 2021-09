Ministrul Educației anunță schimbări la bursele elevilor. Vor putea ajunge până la 500 lei pe lună

Lucian Alecu Sorin Cîmpeanu Sorin Cîmpeanu

Cresc bursele pentru elevii olimpici, acestea urmând să fie de minim 500 de lei per elev, a spus, vineri seara, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

„În anul școlar 2020 -2021 guvernul a aprobat un cuantum minim de 100 de lei per elev al bursei indiferent de tipul de bursă: de performanță, de merit, de studiu sau de ajutor social. Aceest cuantum nu a fost diferențiat între burse. Acest pas a fost important, deoarece pentru prima dată bursele elevilor au fost plătite de la bugetul de stat. În continuare vor fi plătite tot de la bugetul de stat, tot de al bugetul Ministerului Educației, dar vom avea diferențe între cuantumul minim pentru bursele de performanță destinate olimpicilor, de la 100 de lei la 500 de lei per elev am propus”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Vor fi creșteri și pentru bursele de merit, acestea urmând să vină la pachet cu creșterea pragului minim de obținere a bursei de merit.

De asemenea, creșteri vor înregistra și bursele de studiu și bursele de ajutor social.

(sursa: Mediafax)