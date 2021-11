Ministrul Sorin Cîmpeanu: Avem probleme cu conexiunea la internet pentru predarea online

"Avem probleme cu conectivitatea la un nivel care să permită predarea online (...). Conectivitatea a fost ameliorată, nu suficient de mult încât să spunem că fiecare dintre cei 3 milioane de copii, mai ales acel un milion de copii care sunt în mediul rural - preşcolari şi elevi, au conectivitate şi acces la internet capabil pentru predarea online", a spus Sorin Cîmpeanu, luni, într-o declaraţie de presă

Ministrul a menţionat că, deşi în ultimele 12 luni au fost achiziţionate aproape 1 milion de echipamente IT, încă se mai înregistrează lipsuri la acest capitol.



"Tocmai ce am primit un mesaj din partea unui profesor din judeţul Timiş care are patru copii şi ar avea nevoie de cinci echipamente şi de o conexiune la internet capabilă să suporte atâtea conexiuni simultan. Nu toţi elevii din România au echipamente adecvate, înţelegând că pentru ciclul superior al liceului tableta, în opinia mea, este un instrument neadecvat, e nevoie de un laptop", a afirmat Sorin Cîmpeanu.