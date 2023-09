Noi schimbări în structura anului școlar. Ligia Deca: „Vom vedea dacă vom continua cu acest sistem”

Așa încât, experimentele pe generații întregi de copii continuă și după 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, aducând învățământul românesc la cele mai scăzute standarde. De ce? Pentru că fiecare ministru al Educației și echipa sa nu au în vedere nici continuitatea, nici stabilitatea educației, ci doar propriile orgolii și, bineînțeles, acoperirea incompetenței.

Acum, Ligia Deca, spune că analizează structura anului școlar, având în vedere schimbarea modulelor, după ce au funcționat doar un an.

„Pentru module am promis, atunci când am preluat mandatul, o analiză după primul an de implementare. Primul an de implementare a fost anul școlar care tocmai s-a încheiat, am solicitat analiza, ea o să fie finalizată în lunile următoare.

În momentul în care a trebuit să stabilim calendarul pentru acest an școlar nu fuseseră parcurse decât două module pe sistemul acesta de module, deci nu se putea face o evaluare pe un an întreg.

După ce vom avea evaluarea, înainte de a avea structura pentru anul școlar 2024-2025, vom vedea ce a mers bine și ce nu a mers bine și vom vedea dacă vom continua cu acest sistem de module”, a spus ministrul Educației la TVR Info.

Ligia Deca precizează însă că materia elevilor nu este încărcată. Cu toate acestea, presiunea școlii este mai mare decât în țările cu tradiție și performanță în educație.

”În ceea ce privește încărcarea materiei, am discutat mult cu specialiști, avem o unitate de cercetare în educație în cadrul Ministerului, fostul Institut de științe ale educației care se va reînființa cu noua lege. Ei au spus așa: programa școlară în sine nu este încărcată, depinde de modul în care o şcoală o pune în practică şi mai depinde de un lucru: de cât de încărcat este manualul făcut în linie cu programa.

Un manual poate să fie aerisit şi să respecte programa sau poate să fie foarte încărcat şi, de asemenea, să respecte programa. Aici este vorba despre arta şi vocaţia cadrului didactic de a se adapta la colectivul de elevi pe care îl are”, a precizat demnitarul.