Daniel David, întrebat dacă sunt profesori de matematică care predau chimie: Sunt

Întrebat joi seara, la Digi24, dacă din cauza acestor două ore în plus sunt nevoiți profesori de matematică să predea chimie sau de Română care să predea latină, Daniel David a răspuns: „Sunt, dar nu din cauza acestor două ore. Aceste mecanisme existau și înainte. Aceste mecanisme, de a avea o componentă din norma ta didactică, provenind din aria curriculară sau din altă arie curriculară, exista și înainte și, și acum există, dar există în zona învățământului rural, unde am avut probleme înainte și, evident, avem probleme și în acest moment”.

El vede acest lucru și ca un lucru pozitiv.

„Faptul că în aceeași arie curriculară, de exemplu, la liceu în acest moment, ești profesor de filozofie și poți să predai o treime din norma didactică din aceeași arie curriculară, de exemplu, sociologie sau psihologie, eu cred că este un lucru bun. În multe țări nordice, în Statele Unite ale Americii, profesorii sunt formați să predea pe arii curiculare mai largi. Profesor de științe sociale, profesor de știință, adică dacă știi fizică, poți să predai și chimie”, a explicat ministrul Educației.

(sursa: Mediafax)