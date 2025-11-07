Vești excelente pentru profesorii din România! Statul le dă 1.500 de lei în 2025 – bani europeni pentru „prima de carieră didactică”

Prime de 1.500 de lei pentru profesori, din fonduri europene

Într-un context economic dificil pentru români, autoritățile vin cu o veste mult așteptată de cadrele didactice. Profesorii din întreaga țară urmează să primească o „primă de carieră didactică”, un sprijin financiar menit să-i ajute să-și îmbunătățească abilitățile profesionale și calitatea actului educațional, potrivit Observator.

Potrivit informațiilor publicate de Edupedu.ro, vestea a fost confirmată chiar de ministrul Educației, Daniel David, care a declarat că statul român a obținut acordul de a folosi fonduri europene pentru acordarea acestor prime către profesorii din toată țara.

Când vor primi profesorii prima de carieră didactică

Această primă a fost negociată în urma grevei generale a profesorilor din 2023, iar valoarea ei este de 1.500 de lei pentru fiecare cadru didactic. Conform sursei citate, plata pentru anul 2025 va fi efectuată în ianuarie 2026.

Cine beneficiază de sprijinul financiar

Deocamdată, nu au fost anunțate toate detaliile privind procedura de acordare, însă se estimează că peste 300.000 de cadre didactice și nedidactice vor beneficia de această primă.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de cărți, echipamente IT sau participarea la cursuri de formare profesională, menite să susțină dezvoltarea competențelor educaționale.