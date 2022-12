Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, extinsă pe un teren al ADP Sector 1

„Astăzi (vineri - n.r.) prinde contur un proiect la care țin foarte mult și la care am lucrat împreună cu colegii din Primărie timp de mai multe luni: construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport pentru elevii de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”. Pentru că, în prezent, această școala nu dispune de suficiente spații de învățământ, de cabinet medical propriu, de niciun laborator funcțional sau de bibliotecă, am decis extinderea acesteia pe un teren ce aparținea Administrației Domeniului Public Sector 1 (din Bd. Ion Mihalache nr. 28)”, anunță Clotilde Armand, pe Facebook.

Ea precizează că a semnat vineri contractul pentru construirea unui corp nou care va avea subsol, demisol, mezanin, parter și două etaje.

„Vorbim în total de o suprafață totală construită de 5.462 mp. Vom avea 27 de săli de clasă și laboratoare, un loc în care vor învăța simultan 650 de elevi, cancelarie, sală de sport, spații tehnice, grupuri sanitare, tot ce este necesar pentru o școală modernă. Staționarea autovehiculelor se va realiza în parcarea publică din dreptul Parcului Kiseleff și tot în cadrul parcării se va proiecta o zonă de „drop-off” pentru elevi. Spațiile libere vizibile din circulațiile publice precum și din grădina publică vor fi tratate ca grădini de fațadă și va fi asigurată o suprafață de 30% spațiu verde plantat. Terasele acoperișurilor construcțiilor vor fi, de asemenea, plantate. Ne preocupă educația copiilor noștri și vrem să le oferim o infrastructură de calitate pentru un act educaţional la cele mai înalte standarde europene. De ce spun toate acestea. De multă vreme Sectorul 1 se confruntă cu un deficit de spații de învățare. Când am preluat mandatul, copiii învățau în două sau chiar trei schimburi. Am eliminat învățatul în trei schimburi și am gândit mai multe proiecte pentru creșterea infrastructurii școlare. Asta în timp de fosta conducere a Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice este la DNA și dă explicații pentru tunurile financiare -achiziții supraevaluate de tablete, nebulizatoare și termoscanere- pe care le-a girat în timpul fostei administrații locale. Este timpul ca, în Sectorul 1, să gândim la nivel macro și să implementăm astfel de investiții de anvergură”, încheie Armand.

