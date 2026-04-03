Rezultate îngrijorătoare la simularea Bac 2026: aproape un sfert dintre elevi, sub nota 5 la Română

Ministerul Educației: rezultate parțiale la Bac 2026. Mulți elevi nu au trecut de nota 5

Ministerul Educației a publicat vineri rezultatele parțiale ale simulării examenului de Bacalaureat 2026, după corectarea a aproape 97% dintre lucrări. Datele arată o situație îngrijorătoare la proba de Limba și literatura română, unde un procent semnificativ de elevi nu a reușit să obțină nota de trecere.

Aproape un sfert dintre elevi, sub nota 5 la Română

Potrivit datelor oficiale, au fost evaluate 96,88% dintre lucrări, iar procesul de comunicare a rezultatelor va continua până pe 9 aprilie.

La proba de Limba și literatura română, unde au fost corectate 97,2% dintre lucrări, peste 23% dintre elevi au obținut note sub 5. Cele mai multe rezultate, respectiv 25,6%, s-au situat în intervalul 5.00 – 5.99. În același timp, doar 6,5% dintre candidați au reușit performanța de a obține note între 9.00 și 10.00.

Rezultate mai bune la Matematică și Istorie

Situația este mai echilibrată la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Aici au fost evaluate 98,87% dintre lucrări, iar 64,3% dintre elevi au obținut note peste 5. De asemenea, 9% dintre candidați au reușit să se încadreze în intervalul de excelență, între 9.00 și 10.00.

Note sub 5 la proba la alegere

La proba la alegere a profilului și specializării – care include discipline precum Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică sau Psihologie – au fost corectate 94,6% dintre lucrări. Aproape 27% dintre elevi au fost notați sub 5, ceea ce indică dificultăți semnificative în rândul candidaților.

Situația la Limba maternă

În cazul probei de Limba maternă, rezultatele sunt mai bune. Din totalul lucrărilor corectate (94,5%), 86,4% dintre elevi au obținut note peste 5.

Rezultatele ajung în școli

Ministerul Educației a transmis că lucrările deja evaluate au fost comunicate inspectoratelor școlare, urmând ca rezultatele să ajungă în fiecare unitate de învățământ.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat s-a desfășurat în perioada 23 – 26 martie 2026, în 1.364 de unități de învățământ din întreaga țară, fiind susținută de elevii din clasele terminale de liceu.

Mediafax