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Leul crește față de euro, dar scade în raport cu dolarul

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   14:45
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Leul crește față de euro, dar scade în raport cu dolarul
Hepta/ Euro se ieftinește, în timp ce dolarul american crește

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2436 lei, în scădere cu 0,52 bani (-0,1%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2488 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,5565 lei, în urcare cu 4,63 bani (1,03%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5102 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7073 lei, în scădere cu 1,69 bani (-0,3%) faţă de 5,7242 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 628,8126 lei, de la 647,4767 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: leu euro dolar bnr
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