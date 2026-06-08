Leul crește față de euro, dar scade în raport cu dolarul

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,5565 lei, în urcare cu 4,63 bani (1,03%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5102 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7073 lei, în scădere cu 1,69 bani (-0,3%) faţă de 5,7242 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 628,8126 lei, de la 647,4767 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES