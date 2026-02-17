SNSPA suspendă cursurile miercuri din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol în București

„Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) anunță suspendarea cursurilor, programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, ca urmare a mesajelor de avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul București”, a transmis SNSPA într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, măsura este luată „pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare”.

SNSPA a precizat că activitățile vor fi reprogramate și recuperate ulterior, în funcție de deciziile adoptate la nivelul fiecărei structuri academice.

Instituția a mai spus că va reveni cu informații suplimentare, dacă situația o va impune.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și în sudul Moldovei, care intră în vigoare marți seara.

(sursa: Mediafax)