3I/ATLAS, cometă sau navă extraterestră? Ipoteze șocante despre cel mai bizar vizitator interstelar

Cometa interstelară 3I/ATLAS, descoperită în iulie 2025 cu telescopul ATLAS din Chile, traversează în prezent Sistemul Solar și se pregătește pentru câteva treceri extrem de apropiate pe lângă Soare, Marte și Pământ.

Oaspeți rari din afara Sistemului Solar

3I/ATLAS nu este o cometă obișnuită – nu provine din norul Oort și nici nu orbitează Soarele, ci vine din spațiul interstelar, de la o stea îndepărtată. După ce va străbate Sistemul Solar, va continua drumul spre spațiul cosmic.

Observațiile realizate cu telescoape puternice, precum Hubble, Webb, Very Large Telescope sau Gemini North, au arătat că 3I/ATLAS conține gheață de apă și dioxid de carbon. Astronomii cred că ar putea fi chiar cea mai veche cometă observată vreodată.

Calendarul întâlnirilor cosmice

3 octombrie 2025 : cea mai apropiată trecere pe lângă Marte, la doar 28 de milioane km de planeta roșie.

30 octombrie 2025 : cometa va ajunge la cea mai mică distanță față de Soare – 210 milioane km.

19 decembrie 2025: trecerea cea mai apropiată pe lângă Pământ, la 270 milioane km (1,8 unități astronomice).

Deși pare mult, la scară cosmică este o apropiere semnificativă. Viteza estimată a cometei este de aproximativ 25.000 km/h.

Există riscul unei coliziuni?

Specialiștii NASA și ESO exclud posibilitatea ca 3I/ATLAS să lovească Marte, Pământ sau Jupiter. Orbita a fost calculată cu precizie și arată că obiectul va trece prin Sistemul Solar fără impacturi.

Totuși, apropierea sa oferă o ocazie unică: sondele și roverele deja aflate pe Marte sau în jurul altor planete ar putea surprinde imagini spectaculoase ale cometei, aducând date valoroase despre compoziția și originea ei.

De ce este cometa 3I/ATLAS atât de specială?

Măsurătorile recente arată că atmosfera cometei conține o proporție neobișnuit de mare de dioxid de carbon – de opt ori mai mult decât apa. Acest lucru sugerează că s-a format într-o regiune a discului protoplanetar foarte diferită de cea a cometelor din Sistemul nostru Solar.

Astronomii au descoperit și că 3I/ATLAS era deja activă înainte de a se apropia de Soare, eliminând gaze și praf de la distanțe mult mai mari decât se întâmplă de obicei în cazul altor comete.

Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea fi o navă extraterestră? Iată ce spun teoriile din online și reacțiile științifice

Pe lângă analiza sa ca obiect natural, cometa 3I/ATLAS a generat speculații intense privind o origine artificială. Iată principalele idei și poziții ale cercetătorilor:

Teoria navei extraterestre (Avi Loeb și colegii)

Astrofizicianul de la Harvard, Avi Loeb , a sugerat într-un articol prepublicat pe arXiv că 3I/ATLAS ar putea fi o sondă tehnologică extraterestră, posibil cu intenții ostile . Argumentele includ: Traiectoria sa neobișnuită, apropiată de planul ecliptic (cu o abatere de doar 5°), improbabilă pentru un corp natural (probabilitate estimată la 0,2 %). Viteza și mărimea considerabile (diametru estimat de circa 20 km) – prea mare pentru o cometă obișnuită. Posibilitatea plasării discrete de gadgeturi sau sonde în apropierea planetelor (Venus, Marte, Jupiter) în timpul apropierii de Soare, folosind eventuala „orbita Obertă”. Conform „teoriei pădurii întunecate” (Dark Forest) a paradoxului lui Fermi, civilizațiile inteligente s-ar ascunde și ar trimite sonde fără a se dezvălui. Unele speculații sugerează că 3I/ATLAS nu conține compuși identificați în mod obișnuit la comete, ceea ce ar putea denota o construcție artificială — un „organism cosmic”. Deși discutabilă, această ipoteză amplifică fascinația publică. Apariția lui 3I/ATLAS a reaprins interesul legat de profețiile Baba Vanga privind contactul cu civilizații extraterestre în 2025. Mulți conectează acest obiect cosmic la un semn premonitoriu al contactului iminent.



Reacția comunității științifice

Mulți astronomi și cercetători consideră aceste teorii fără fundament , susținând că 3I/ATLAS are toate caracteristicile unei comete naturale interstelare: Particulele de gheață comportamental observate în coma cometei confirmă originea naturală. Criticii au declarat că speculațiile sunt o distragere de la cercetarea reală , un demers fără dovezi convingătoare. Chris Lintott de la Oxford a numit aceste afirmații „nonsense pe tocuri”. Loeb însuși consideră varianta cu sondă extrasolară ca fiind puțin probabilă, deși valoroasă ca exercițiu științific.



Teoria conform căreia 3I/ATLAS ar fi o navă extraterestră rămâne o ipoteză neconfirmată, apreciată de unii savanți pentru stimularea dialogului științific dar contestată de majoritatea comunității astronomice. Observațiile consistente indică o cometă naturală bogată în dioxid de carbon și apă, care traversează Sistemul Solar fără intenție detectabilă de control sau manipulare.

3I/ATLAS nu reprezintă un pericol pentru Pământ, dar oferă cercetătorilor o șansă rară de a studia un „mesager” venit din afara Sistemului Solar. Cele mai bune imagini și date ar putea veni chiar de la sondele spațiale de pe Marte sau din apropierea lui Jupiter.