Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor

Într-un interviu recent, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că una dintre cauze ține de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

„În dreptul nostru, este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor…”.

După ce a realizat ce a spus, Oana Țoiu a început să se bâlbâie și a încercat să-și nuanțeze declarația. Fără succes, scrie gandul.ro.

„ (…) inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor… sau explicații… la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea administrației… SUA, care au contribuit la… ă… decizia de a… nu duce la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în Programul Visa Waver la acel moment”, a declarat Oana Țoiu la Euronews.

Motivele oficiale invocate de autoritățile române: criminalitate, detalii tehnice…

Imediat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, România a fost eliminată din evaluarea pentru Programul Visa Waiver. La momentul respectiv, s-a făcut o serie de speculații cu privire la motivul real. Oficialii români puneau decizia pe seama „detaliilor tehnice” sau a „noii politici de la Casa Albă”.

Predecesorul Oanei Țoiu, Emil Hurezeanu a spus, abia în luna mai, care ar fi motivele:

„Criminalitatea organizată și rata prea mare de respingeri. De refuzuri”, sunt motivele enumerale de fostul ministru, într-o conferință la Palatul Victoria.

La mai bine de 3 luni după această declarație, iată că noul ministru „scapă” adevărul, care, de altfel, este întărit chiar de Departamentul de Stat al SUA.

În Raportul privind respectarea drepturilor omului în România, oficialii americani scriu negru pe alb faptul că anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale este o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”.

Oana Țoiu nu a putut fi contactată de către jurnaliștii Gândul, pentru a comenta dezvăluirile făcute în studioul Euronews România și informațiile pe care le are în susținerea declarației făcute.

