Ambasadorul Turciei dezminte știrile false despre eliminarea ofertelor „all inclusive”

Informația falsă a apărut în spațiul public din România în urma publicării unui studiu pe site-ul unui ziar din Turcia, dar s-a răspândit ca fiind o inițiativă a Guvernului sau chiar a Președinției de a elimina ofertele „all inclusive” ale hotelurilor, deși era vorba doar despre o situație ipotetică, dezbătută în contextul mai larg al analizei risipei alimentare. Autoritățile turce au confirmat, pentru Jurnalul, că niciodată nu a existat o astfel de intenție și nici nu ar putea să-și propună Guvernul Turciei să elimine exact produsul turistic cel mai solicitat, pe care chiar Turcia l-a lansat pe piața internațională.

Ambasadorul Turciei la București, E.S. Özgür Kıvanç Altan, a oferit o serie de lămuriri pentru Jurnalul, cu privire la răspândirea informațiilor false despre eliminarea ofertelor „all inclusive” la hotelurile din Turcia. Situația risipei alimentare de la hoteluri este prezentată de mai mulți ani ca fiind un fenomen îngrijorător, la nivel mondial, însă chiar studiile care se fac periodic arată că nu hotelurile produc cea mai mare cantitate de mâncare care se pierde, ci lanțurile de mari magazine.

De altfel, studiile și statisticile arată că pierderile din domeniul alimentar sunt inevitabile, mai ales la magazine și la restaurante, iar măsurile care se pot lua pentru reducerea risipei implică introducerea unor oferte de reduceri de preț, în cazul magazinelor, în timp ce restaurantele pot direcționa mâncarea rămasă către populația săracă.

Turcia a câștigat foarte mult din turism, prin introducerea conceptului „all inclusive”, preluat apoi și de alte țări, iar renunțarea la acest tip de oferte ar fi echivalentul unei „sinucideri economice” pe care în niciun caz nu și-o dorește Guvernul acestei țări. Ambasadorul Turciei la București, E.S. Özgür Kıvanç Altan, a confirmat acest lucru, pentru Jurnalul, după ce s-a consultat și cu ministrul Turismului din Turcia, subliniind faptul că acest concept va fi menținut de țara sa, reprezentând una dintre cele mai bune strategii din turism.

„E un mare fake news. Nu se poate așa ceva. Am verificat situația, dar nu există așa ceva. A fost o discuție despre risipa alimentară și cum s-ar putea gestiona situația, dar nu se poate pune problema schimbării strategiei noastre. Nu putem renunța la aceste servicii de cea mai bună calitate din hotelurile noastre. Știrile au pornit de la o discuție ipotetică și de la un articol publicat de un ziar din Turcia, dar confirm încă o dată că am vorbit personal cu ministrul Turismului și nimic nu se va schimba. A fost doar o neînțelegere care s-a transformat în răspândirea de informații false”, a precizat, pentru Jurnalul, E.S. Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Turciei la București.

Mai multe țări au fost afectate de dezinformare

Nu este prima oară când apar astfel de știri false despre eliminarea ofertelor „all inclusive”. Prima oară s-a întâmplat ceva similar în legătură cu Grecia, după ce s-a preluat în mod eronat o declarație a unui fost ministru al Turismului din această țară. Acesta spunea că tavernele pierd clienți din cauza conceptului „all inclusive”, dar nu a spus niciodată că va interveni Guvernul pentru a elimina acest tip de oferte. De fapt, statisticile au arătat, ulterior, că turismul a crescut în Grecia, per total, tocmai datorită ofertelor „all inclusive”, fără a afecta în mod real afacerile tavernelor. Grecia și-a propus, în ultimii ani, să obțină 25% din Produsul Intern Brut doar din turism și industriile conexe, iar o astfel de inițiativă ar reduce drastic PIB-ul acestei țări.

Cu un an și jumătate în urmă s-a întâmplat ceva similar și în Bulgaria, pornindu-se de la o conferință de presă organizată pe tema risipei alimentare, dar care s-a preluat în mass-media ca fiind intenția hotelierilor bulgari de pe litoral de a-și elimina ofertele „all inclusive” - tot fake news. În cazul Bulgariei fuseseră traduse eronat sau trunchiate câteva declarații ale hotelierilor, dar și atunci s-a rezolvat situația, prin dezmințirile celor care ulterior au negat știrile false.

Al doilea atac la turismul Turciei, într-o lună

Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat, pentru Jurnalul, că a mai existat o astfel de situație privind Turcia, luna trecută, după ce a apărut în mass-media informația falsă despre o așa-zisă inițiativă a Guvernului de a închide 1.000 de hoteluri, pentru că nu ar respecta normele pentru incendii. De fapt, era vorba despre scoaterea din context a declarației unui antreprenor care comenta despre normele pentru prevenirea incendiilor în hotelurile din Turcia, spunând că „dacă ar fi să verifice Guvernul toate aceste hoteluri, probabil s-ar ajunge să se închidă 1.000 dintre ele”, a explicat Alin Burcea.

Problema pe care o creează aceste știri false este distorsionarea percepției publicului, ceea ce duce la scăderea vânzărilor, pentru că oamenii vor crede că respectivele destinații turistice nu mai oferă exact acel tip de pachete care le fac atractive. Conceptul „all inclusive” a fost inventat de Turcia și tocmai pentru că acest concept a reușit să atragă milioane de turiști, a fost copiat și de celelalte țări, inclusiv de România. Toate studiile au arătat că exact introducerea ofertelor „all inclusive” a dus la creșteri în turismul din România, mai ales pe litoral, iar de 4 ani crește numărul hotelurilor din România care adoptă această strategie provenită din Turcia.

